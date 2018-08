Volkswagen Amarok (2010 – heden) – occasion video & aankoopadvies

In ons dichtbetegelde, nogal vlak land met nauwelijks echte winters behoort een pickup niet perse tot de eerste levensbehoeftes. Toch is er een markt voor en niet alleen voor degenen die al die tegels netjes opgelijnd moet houden.

Natuurlijk is de Amarok een auto voor mensen die wel eens buiten de gebaande paden komen of een zware kar mee moeten trekken. Het is een werkpaard, maar net als de meeste andere pickups ook wel weer een lifestyle auto. Een pickup heeft iets stoers.

De Amarok stamt al weer uit 2010 en in Inuit betekent het wolf. Inderdaad stoer dus, en ook de hardware met een ladderchassis en vierwielaandrijving is prima. Voor de facelift kregen we in Europa een paar smaken van de 2.0 TDI, na de facelift in 2016 werd het nog leuker: de Amarok is in Nederland alleen maar verkrijgbaar met de romige V6 TDI.

Ook de Nederlandse krijgsmacht is gezwicht voor de charmes van de Amarok, want in 2013 plaatsten zij een order voor 1667 Volkswagen Amarok DC 103kW voertuigen. Daarmee lost de VW de oude Mercedes-Benz en Land Rover-terreinvoertuigen af.

Aanbod occasions

Op AutoTrack.nl staan ruim zestig exemplaren van de Volkswagen Amarok te koop. Het zijn allemaal diesels met vierwielaandrijving, want dat zijn de enige versies die in Europa zijn geleverd. Driekwart van het aanbod heeft een automaat. De prijzen beginnen bij zo’n 15 mille en lopen op tot 60 mille voor een nieuw exemplaar.

Concurrentie

Dodge Ram

Ford F-150

Nissan Navarra

Aandachtspunten

Carrosserie en interieur

Er zijn sporadisch wat klachten te vinden over de lak, maar bij de aankoop van iedere auto doen jullie toch een controlerondje.

Net als bij iedere andere offroader is het ook verstandig om de onderkant van de auto te inspecteren op mogelijke beschadigingen.

Bij pickup trucks is het tevens van belang het laadbed te controleren op krassen, deuken en andere beschadigingen.

Een puntje om te controleren in het interieur is de zonnebrillenhouder in het dak: de scharnieren kunnen breken.

Onderstel

Aan de achterzijde kan een Amarok piepen en kraken bij het nemen van verkeersdrempels. Dit wordt veroorzaakt door de ophangingsrubbers van de bladveren.

Aandrijflijn

De 2.0 liter biturbo TDI met 180 pk geleverd tussen eind 2009 en 2012 (aanduiding CFCA) is een probleem motor gebleken door excessief olieverbruik. Het verbruik wordt veroorzaakt door zuigerveren die defect raken, waarna de cilinderwanden beschadigen. Een kostbare revisie of ruilmotor is de enige oplossing. Er zijn gevallen bekend van motoren in Transporters die een olieverbruik van 1 op 70 hadden. Het probleem is (mede) veroorzaakt door een EGR koeler waarin verkeerde materiaal zijn gebruikt waardoor er corrosie optrad. Metaaldeeltjes van de EGR koeler beschadigen vervolgens de cilinderwanden en schraapveren.

Bij vroege handgeschakelde Amaroks is het van belang om de versnellingsbak te controleren. Een mogelijk probleem treedt als eerste op bij het kiezen van de achteruit.

De koppeling staat niet bekend als problematisch, maar Amaroks kunnen een zwaar leven hebben met offroad werk en het trekken van karren. Controleer de koppeling op slippen en trillen/ schudden bij laten opkomen. Bijgeluiden als de versnellingsbak in neutraal staat en de koppeling niet is ingetrapt zijn ook een teken dat deze niet meer fris is. Vervangen is dan noodzakelijk.

Een andere koppelingsprobleem kan worden veroorzaakt door de hulpcilinder: het intrappen of laten opkomen van het pedaal lijkt dan niet parallel te lopen met de koppeling zelf.

Bekijk hier het aanbod van de Volkswagen Amarok op AutoTrack.