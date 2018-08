Surprise: je mag de AMG Project One niet verkopen

Bij een hypercar bouwen horen bepaalde normen.

Het is een beetje stil rondom de Mercedes-AMG Project One. De hypercar uit Affalterbach is in principe af, maar zoals bij elke auto moet je dan nog even wachten totdat ze daadwerkelijk in garages op de weg te zien zijn. AMG neemt de tijd met het ‘afmaken’ van de auto in alle stilte en tot die tijd druppelt er hier en daar wat info over de auto naar buiten. De 275 eigenaren die de auto krijgen moeten nog eventjes geduld hebben, hun auto zal voor 2019 niet klaar zijn.

Nog voor dat de klanten hun auto krijgen stelt AMG een paar regeltjes op die de eigenaren moeten volgen. Over hoe het werkt als je de auto weer wilt verkopen, et cetera. Kijkend naar andere gelimiteerde hypercars wil de vraagprijs nog wel eens verdrievoudigen nadat de eerste eigenaar, vaak na te weinig kilometers, er weer klaar mee is. Van de Project One komen er dus nog minder en het is realistisch gezien één van de snelste auto’s ter wereld. Die gaat flink geld kosten, zo’n 2.3 miljoen euro, maar waarschijnlijk vrij snel ook weer veel opleveren. Vergezocht? Welnu, ze zijn al bezig.

Daarom moeten Project One-eigenaren net zoals bij andere supercarfabrikanten zoals Ford (die overigens ook voor het eerst in deze situatie kwamen met de GT) een krabbel zetten onder een formulier waar niet duidelijk genoeg vermeld kan staan dat de auto niet ‘geflipt’ mag worden. De exacte vereisten zullen nog wel bekend worden, maar Mercedes wil niet dat eigenaren de auto kopen voor een snelle winst. Ze willen dat de gelukkige 275 personen van de auto genieten.

Wat dat betreft heeft AMG goed opgelet tijdens de les “hoe verkoop ik een hypercar”. Echter, dit soort regeltjes zijn er om aan je laars te lappen voor sommige van die autogekken. Tot in hoeverre dat niet gewoon geldwolven zijn… (via Auto Motor und Sport)