Ford F-150 Raptor: rijtest en video

De Ford F-150 is de best verkochte auto van Amerika, maar ook in Nederland wordt ie vaker verkocht dan bijvoorbeeld een S-Max. We mochten een recreatieterrein omploegen met de topversie, de Raptor.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

In Nederland zijn het de Volkswagen Golf, Renault Clio en vergelijkbare auto’s die het leeuwendeel van de autoverkopen voor hun rekening nemen. Kijken we naar het gamma van Ford, dan kom je uit bij een Ford Focus of Fiesta. Hoe anders is dat in de Verenigde Staten. De best verkopende auto is wat je hier ziet: de Ford F-serie. Ze verkopen er een kleine 900.000 per jaar in de States en de redenen daarvoor zijn natuurlijk simpel: auto’s zijn daar goedkoper. Brandstof is goedkoper dan water, maar most importantly: bigger is better in de VS.

Van de Ford F-150 heb je vele verschillende uitvoeringen, maar net zoals wij een Fiesta ST of Ford Focus RS tof vinden, zijn er ook mensen die van sportieve pickups houden. Dus is er dit: een Ford F-150 Raptor. Modeljaar 2017 van de Raptor heeft geen V8 meer onder de kap, maar het is alsnog een beul van een machine. Onder de kap ligt een 3.5 liter EcoBoost V6, goed voor 450 pk en 691 Nm gekoppeld aan een tientraps automaat. Of dat een snelle rakker is? In 6,3 seconden naar de 100 is best vlot voor een mastodont van 2400 kilogram, lijkt ons.

Die prestaties op de weg zijn vandaag bijzaak. We moeten er eerlijk gezegd niet aan denken om dit beest ergens te moeten parkeren. Of dat we per ongeluk de Lane Departure Warning aan zouden laten staan op de Nederlandse wegen, die gaat waarschijnlijk non-stop af, want de buitenmaten van dit beest zijn gigantisch. Als we echter een eigen recreatieterrein zouden moeten beheren, dan zou het best een handige machine kunnen zijn.

Dan zou je iets hebben aan een laadbak. Aan de enorme beadlock velgen, die ervoor zorgen dat de banden in de meest extreme omstandigheden en bij lage spanning gewoon op de velg blijven. Dan zou je een reden kunnen hebben om de voorste hoeken van de bumpers eraf te halen zodat je een nog ruimere aanrijdhoek hebt voor de voorwielen. Dan zou je kunnen overwegen om enorme LED-bars en een lier aan te sluiten op de vooraf in het interieur ingebouwde lege tuimelschakelaars. Dan zou je met regelmaat het comfortabele interieur kunnen uitspuiten met een hogedrukspuit. Nou ja, het ziet er in ieder geval uit alsof het interieur daar geen problemen mee zou hebben. Alles aan de Raptor lijkt gemaakt om onverwoestbaar te zijn.

En laat Ford nu net een perfect scenario voor ons geregeld hebben. We zijn in Loon op Zand en hebben daar het terrein van Experience Island voor onszelf. Een recreatieplas met twee stranden en een aantal verschillende mogelijkheden om je offroader op de proef te stellen. We kunnen een paar rondjes boenderen en kijken nu al uit naar het laatste deel: het strand. Dat “mag grondig omgeploegd worden”, aldus de PR-manager van Ford Nederland. Dat laten we ons geen twee keer zeggen, maar eerst de andere scenario’s.

We beginnen met een behendigheidsparcours, met wat krappe paadjes. Het is kinderspel voor de Raptor, die allerlei verschillende offroadhulpjes heeft in de vorm van differentiëlen die kunnen locken om de aandrijfkrachten bij de wielen met grip te kunnen krijgen. Niet dat grip hier echt een probleem is overigens, de ondergrond is vrij hard, afgewisseld met wat los zand. Maar niks wat de F-150 ook maar een klein beetje in de stress kan helpen. Aan het einde van dit eerste parcours merk ik dat het misschien spannender was geweest om er volgas overheen te rammen, zonder te sturen. En zelfs dat was waarschijnlijk probleemloos gelukt.

Het tweede deel van het parcours is lastiger. De ondergrond is wat modderiger, maar dat is het grootste probleem niet. We slingeren hier tussen bomen door en de gigantische F-150 Raptor is niet wat de mensen die het parcours aanlegden in gedachten hadden. Die rekenden meer op Defenders, Samurais en een verdwaalde Jeep. We redden ons, maar ik heb de hulp van cameraman Martijn een paar keer nodig om tussen bomen door te navigeren.

Nu gaan we richting het deel dat meer op ons formaat offroaders gebouwd is. We komen op een groter, open deel waar ook Dakar-trucks getest worden, in aanloop naar de jaarlijkse Dakar-rally en andere offroadspektakels. De Raptor kan flink doorrammen hier, de kunst is om een beetje buiten de diepste geulen te blijven, die de trucks al voor ons aangelegd hebben. De Raptor heeft gelukkig een enorme bodemvrijheid en speciale Fox Racing schokdempers die de wielen zeer lang aan de grond weten te houden. Op een aantal zijpaden zijn enorm steile klimmen te maken. We besluiten dat eens even te proberen. De ondergrond bestaat hier uit gebroken betonplaten, vermengd met los zand en beton. Best uitdagend dus. Van de rijmodi Normal, Weather, Mud, Sand, Baja en Rock Crawl lijkt de laatste ons nu het meest geschikt. De differentiëlen locken en de auto schakelt om naar de lage gearing. Hierdoor kun je meer toeren maken met minder omwentelingen van de wielen. Dat betekent dus dat je de krachten van de motor beter kunt doseren.

De F-150 lacht ons nog net niet uit: omhoog is een makkie. Binnen no-time kijk ik over de imposante neus alleen maar naar lucht. Uit het zijraam kijkend zie ik dat ik bijna bovenaan moet zijn, maar het is gissen wanneer ik daar echt ben. Ik stop even om cameraman Martijn de kans te geven ook mijn afdaling te filmen, hij moet dezelfde heuvel over klimmen en ik hoor hem (ondanks dat hij een enorme #fitgirl is) steunend en kreunend naar boven komen. Het is hier nogal stijl, zeg maar. De afdaling is zo mogelijk nog stijler, de Raptor geeft geen krimp. Ik heb nu al spijt dat ik zo voorzichtig ben geweest, de Raptor lijkt bijna om meer mishandeling te smeken.

We doen het rondje nog eens en laten het om te ploegen strandje nog heel even ongerept. Dat toetje is voor later. We doen de eerder genoemde parcourtjes op dubbele snelheid, behalve degene in het bos, die kan haast niet sneller. Al lijkt de Raptor nog altijd niet onder de indruk, het wordt er wel leuker van in ieder geval! En dan komt dat strand weer in zicht. Tijd om te rammen.

We zetten de auto stil. De Raptor gaat in Baja-modus, de besturing in Sport (kan ook in Normal of Comfort) en de rechtervoet gaat op de vloer. De zandfonteinen spuiten omhoog naast en achter de auto, terwijl de 450 pk’s zich proberen in te graven. Ze krijgen er geen kans voor want de F-150 versnelt alsof hij door de duivel zelf wordt opgejaagd. Het onderstel werkt keihard terwijl de F-150 zich door het strand heen ploegt. De Raptor geeft enorm veel vertrouwen en na de eerste rondjes redelijk rustig gekeerd te hebben aan het einde van het strand, kan ik al snel weinig anders dan vol driftend de 180 graden draaien. Tussen de keerpunten kwispelt de staart dat het een lieve lust is. Zelden heb ik mezelf zo kinderachtig gevonden in de auto, maar ik kan me simpelweg niet inhouden. Ik moet de auto over een paar minuten inleveren en ben vastberaden geen seconde te vroeg van het strand af te gaan. Volgas, een grote zandwaaier zichtbaar in de achteruitkijkspiegel, beetje remmen, hard insturen, vol op het gas om de kont om te laten komen en weer vol richting het andere keerpunt. Nog een keer, nog een keer, dit is echt té leuk.

Waarom zijn dit soort auto’s in Europa niet populair? Waarom wil niet iedereen dit hebben? Er zit een fantastische geluidsinstallatie in, een laadbak met uitklapbaar trappetje zodat je er makkelijk in kan komen, het is de ultieme partymobiel. Barbecue achterin, met een stel vrienden naar een recreatieplas rijden, eenmaal daar aangekomen even een strandje omploegen en vervolgens de deuren wijd open, muziek aan, lapje vlees op de BBQ en de zon achter de omgeploegde horizon zien zakken. Het is wat iedereen wil, lijkt ons.

De lasten zijn helaas groter dan de lusten, in Europa. Een Ford F-150 kost in de VS ongeveer hetzelfde als een Ford Focus hier. Een Raptor kost daar een slordige $50.000 zonder opties, maar in Nederland beginnen de prijzen voor een consument boven de €100.000. Ex belastingen tik je dik €80.000 af. Dat maakt het een tamelijk prijzig apparaat. Toch zijn er nog best wat zakelijke rijders die een Ford pickup kopen, er gaan er een paar honderd van over de toonbank bij de bedrijven die ze in Nederland officieel importeren. De Raptors komen niet vaak voor, dat zijn er een slordige 15 per jaar. Best zeldzaam zo’n Raptor. Zeldzaam leuk. Mag ik nog een rondje over het strand? Filmpje!