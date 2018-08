Betaal zo’n 30K meer voor twee stoelen minder in je Dawn*

Rolls-Royce weet hoe je centjes kan verdienen.

In mijn persoonlijke opinie is de Rolls-Royce Dawn de meest geslaagde variant van de ‘kleine’ Rolls-Royce familie bestaande uit de Ghost, Wraith en Dawn. Ik weet niet waarom, maar vooral de Ghost doet het niet echt voor me. Misschien komt dat door het simpele feit dat grote broer Phantom er altijd nog bovenhangt. Hetzelfde heb ik bij de Bentley Flying Spur en Bentley Mulsanne. Kom op, als je toch zo’n sloep koopt…Wennschon, Dennschon!

Nu de nieuwe generatie Phantom er (voorlopig in ieder geval) niet als Coupé en Cabrio Drop Head Coupé komt, heeft dat ‘issue’ zich voor de Wraith en Dawn automatisch opgelost. We zijn al een keer op pad geweest met de dageraad en @wouter was er behoorlijk van onder de indruk (rijtest).

Wat alleen niet zo sjiek is aan de Dawn, is dat je er met zijn vieren inpast. In theorie tenminste. Mensen met stijl weten dat dat gewoon niet zo heurt bij een luxe cabrio. Zo’n auto is alleen bedoeld voor jou en indien gewenst een naar eigen smaak samengestelde passagier (m/v, want we gaan met de tijd mee). De mensen achterin de auto verwaaien toch alleen maar. Kan Rolls-Royce zo veel bazelen over waftability als ze willen, maar dat is gewoon voor paupers. Als je met meer personen op pad gaat zorg je maar dat je een tweede Dawn paraat hebt staan.

Zodoende biedt Rolls-Royce mensen van stand nu de optie deze intriensieke fout in het design van de Dawn recht te zetten. De Dawn Aero Cowling kwam enkele maanden geleden als ‘speciaaltje‘ naar Genève, maar de optie om de twee achterstoelen te verwijderen ten faveure van een boel hout en leder wordt nu ook gewoon aangeboden aan klanten. De prijs bedraagt een nieuwe MINI One met een optie of twee, oftewel 26.369 Euro. Geen geld om de wereld te tonen dat je goede smaak hebt, dunkt ons…

*de stoelen zijn alleen als de aero cowling constructie gemonteerd is onbruikbaar.