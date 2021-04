Volkswagen Caddy 4Motion vult elke niche - Autoblog.nl

Een ware marketingspecialist op wielen, deze Volkswagen Caddy 4Motion.

‘Nicheproduct’ is natuurlijk een marketing-term. Bij een nicheproduct gaat het gaat om een klein doch zeer specifiek gedeelte van de markt. Vaak wordt de term gebruikt bij heel erg prijzige producten. Dat is niet per sé verplicht, overigens. Het gaat in dit geval enkel en alleen om hoe specifiek het marktsegment is.

Volkswagen Caddy 4Motion

We beginnen dit artikel met wat informatie vanuit Principles of Marketing. Dat is één van de leukere schoolboeken en verplichte kost voor iedere commerciële ondernemer. We hebben namelijk een nicheproduct voor je in de aanbieding. Het gaat om een compacte bedrijfswagen met vierwielaandrijving. Volgens Volkswagen zijn zij de enige die dit specifieke stukje markt bedienen. Dat doen ze namelijk met de nieuwe Volkswagen Caddy Cargo 4Motion.

We moesten even graven. Toegegeven, er zijn inderdaad geen busjes in deze klasse met vierwielaandrijving. Natuurlijk, een Peugeot Partner Dangel 4×4 kun je tegenkomen in bepaalde delen van de wereld. Maar, die zijn (zoals de naam verklapt) door Dangel (om)gebouwd en niet door Peugeot zelf. Het is overigens niet voor het eerst dat Volkswagen met een Caddy 4Motion op de proppen komt. De vorige generatie kon je namelijk ook bestellen met vierwielaandrijving.

Motoren en transmissie

Met welke motoren en transmissies de Volkswagen 21Caddy 4Motion leverbaar is in Nederland, is nog niet bekend. Wel wordt er vermeld dat de Caddy 4Motion meer grip en stabiliteit biedt. Ook zorgt het 4Motion-systeem voor meer rijdynamiek, aldus VW. Dat is overigens het bekende 4Motion systeem met een Haldex-koppeling. In standaard-situaties worden de voorwielen aangedreven. Bij gripverlies mogen de achterwielen mee doen.

In Duitsland is de Volkswagen Caddy Cargo 4Motion leverbaar met één 2.0 TDI-motor. Deze levert 122 pk en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Wel is er keuze tussen een reguliere Caddy Cargo of een langere Caddy Cargo Maxi. Dan is het nu even wachten op de eerste heldere geest die de 2.5 vijfcilinder uit de Audi RS3 erin lepelt. Het zou toch gewoon moeten passen? Dan heb je echt een specifiek stukje markt te pakken!