Laatste Audi A8 met twaalfcilinder krijgt rare bijnaam - Autoblog.nl

Ze hebben de naam vertaald naar het Duits. Nooit een handig idee. Het wordt de laatste Audi A8 met twaalfcilinder om het feestje luister bij te zetten. Pun intended.

Het heeft even geduurd voordat Audi aansluiting vond met de gevestigde orde, te weten BMW en Mercedes. Sterker nog, het duurde zelfs eventjes voordat zelfs BMW zich kon meten met het merk met de driepuntige ster.

Niet relevant (maar wel leuk)

Ondanks dat het een niet relevant autotype is, zijn de ultieme limousines van het merk doorslaggevend als het gaat om de prestige van een merk. BMW verbaasde in 1987 met de (slechts 299 pk zwakke) 5 liter V12 in de BMW 750i (E32). Mercedes sloeg terug met een 408 pk sterke V12 in de S600 (W140).

Terwijl de BMW telkens een beetje meer vermogen kreeg, werd de Mercedes V12 juist zwakker: van 408 naar 394 pk en in de W220-generatie zelfs een 5.7 met slechts 367 pk. Nog altijd meer dan de 326 pk die BMW uit zijn 5.4 liter V12 wist te peuren. Audi arriveerde pas in 2000 met een twaalfcilinder A8. Deze 6.0 motor was goed voor maar liefst 420 pk. Audi had zijn aansluiting in de top gevonden.

Op dit moment is er geen twaalfcilinder in het gamma van Audi, maar gaat dus verandering in komen. Er staat er eentje op de planning. Audi pakt het wel iets anders aan dan voorgaande keren. De A8 W12 wordt nu niet gewoon een A8 met een dikke motor, maar een compleet andere (luxe) uitvoering.

Vier ringen en de naam Horch zijn niet nieuw, zoals op deze Horch 930 V Limousine uit 1937

Net als bij Mercedes heeft Audi gekozen voor een luxe naam: ‘Horch’. Horch komt van August Horch, de oprichter van het oud Duitse luxemerk dat destijds onderdeel was Auto Union. Een beetje zoals Mercedes de naam Maybach nu gebruikt. Helemaal zeker is het niet, maar de ‘geruchten zijn sterk’.

Laatste Audi A8 twaalfcilinder

Qua motor wordt de W12 nog éénmal van stal gehaald. De voorsprong die de eerste A8 W12 had (bijna 100 pk meer dan de V12 van BMW) was inmiddels behoorlijk verdampt. Volgens Autobild krijgt de A8 W12 eindelijk een W12 met twee turbo’s, goed voor 635 pk. De vorige A8 W12 had een atmosferische 6.3 W12 die Audi alleen voor die auto bouwde. Mocht je wel zin hebben in een Horch A8, maar een twaalfcilinder te veel van het goede vinden, je kunt de uitvoering ook waarschijnlijk ook krijgen met een V8-motor.

Of de auto naar Nederland gaat komen, is nog maar zeer de vraag. Sterker nog, het staat nog niet eens vast of de auto in Duitsland aangeboden gaat worden. Zo’n twaalfpitter is met name interessant voor de Russische, Arabische en Amerikaanse markt. Audi heeft al een tijdje geleden aangegeven dat dit dan écht de laatste Audi A8 met twaalfcilinder gaat worden.

Bron: Automobilwoche.