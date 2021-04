Mini Oselli Edition kost meer dan 110.000 euro - Autoblog.nl

Huh? Dat is meer dan BMW voor een nieuwe Mini durft te vragen! Hoe zit dat met de Mini Oselli Edition?

Het is tegenwoordig helemaal hip: restomodden. Natuurlijk kun je de bink uithangen met een nieuwe supercar of mega-SUV. Echter, als je aankomt rijden in een ‘restomod’ laat je zien dat je veel smaak hebt en heel veel geld.

Heel veel geld te veel, want bijna alle restomod-creaties zijn bijzonder prijzig. Dat is op zich ook wel logisch, want een auto moet in principe gereviseerd worden en dan handmatig voorzien worden van unieke upgrades. Maar toch, als je hoort dat een Singer 911 DLS tegenwoordig 1.800.000 euro kost en een Alfaholics GTA-R zo’n 300.000 euro, dan vergaat het lachen je wel een beetje.

Mini Remastered Oselli Edition

Het kan dus veel goedkoper met deze David Brown Mini Oselli Edition. De Mini Remastered-serie zijn restomods van David Brown. Die kun je eventueel kennen van de Aston Martin DB5 recreatie op basis van de Jaguar XK. In dit geval is de Mini Remastered een echte Mini, maar dan beter.

Zoals gezegd is er dus nu een heuse Mini Oselli Edition. Hij was al aangekondigd, maar eindelijk is ‘ie dan klaar om besteld te worden. Deze serie Mini’s is in samenwerking met tuner Oselli tot stand gekomen. Het leuke is dat de originele motor op de juiste wijze is opgevoerd. De A-serie viercilinder is vergroot tot 1,45 liter en voorzien van twee SU-carburateurs. Hoeveel vermogen dit blokje levert, wordt niet vermeld. Reken op meer dan 100 pk. Standaard heeft de Mini Oselli Edition een vijfbak. Daarnaast kun je de Oselli Edition herkennen aan de 13 inch Enkei-velgen. Daarnaast zijn de remmen en het onderstel aangepast.

Prijs

Interesse? Dat is mooi! Er worden er namelijk zestig stuks van gebouwd. Aan de ene kant is dat natuurlijk heel erg weinig, zeker voor een compacte en kleine auto. Aan de andere kant, dat betekent dat ze bij David Brown wel eventjes 60 mensen moeten vinden die extreem veel geld voor een Mini willen neertellen. De Mini Oselli Edition kost namelijk 95.000 pond, dat is ongerekend 110.000 euro.

Die prijs kun je nog opdrijven door te kiezen voor de tweezits versie, die je ook nog uitrusten met rolkooi. Sowieso zijn de mogelijkheden bij David Brown eindeloos.