Vijf punten waarop de nieuwe Volkswagen Caddy Cargo scoort! - Autoblog.nl

De Volkswagen Caddy Cargo heeft een paar opvallende praktische maar ook prettige features. We nemen ze met je door.

De Volkswagen Caddy. Wie kent ‘m niet? De compacte bedrijfswagen van Volkswagen gaat nu al weer een een hele tijd mee. De eerste Caddy uit 1982 was nog een kleine pick-up. Ondertussen, miljoenen exemplaren verder, zijn we aanbeland bij alweer de vijfde generatie van de Caddy.

Moderne styling

Voor ondernemers is het belangrijk om in een representatieve bedrijfswagen voor te rijden bij klanten. Dus de styling van een bedrijfsauto is van groot belang. Volkswagen Bedrijfswagens zijn al jaren zeer herkenbaar. En ook de nieuwe Caddy is onmiskenbaar een Volkswagen. In de nieuwe Volkswagen stijl wel te verstaan, zeker als je kijkt naar de LED-koplampen en modern gestileerde voorbumper.

Luxe van een personenauto

De Volkswagen Caddy onderscheidt zich qua opzet van het interieur. Dat is niet alleen erg volwassen, maar ook van een hoog (Volkswagen personenauto) niveau als het gaat om materiaalgebruik en afwerking. Precies waar Volkswagen om bekend staat. Ook als het gaat om innovatieve technologie. Zo maakten we nog niet zolang geleden voor het eerst kennis met een Digitale cockpit in onder meer de Passat en Golf: die is nu ook te vinden in de Caddy Cargo.

Praktisch

De Caddy Cargo is bijzonder praktisch. Ten opzichte van het vorige model is de laadruimte gegroeid. Je kunt twee Euro-pallets kwijt in de Caddy Cargo. Dat niet alleen, de zij- en achterdeuren zijn nu ook groter. Waardoor het in- en uitladen nog eenvoudiger is. Mocht je serieus veel ruimte nodig hebben, dan is de Caddy Cargo Maxi met lange wielbasis en grotere laadruimte een ideale optie. Alle kwaliteiten van een Caddy Cargo, maar dan met een beetje meer. Voordeel van de Caddy Cargo Maxi: daar past een Europallet zelfs door de zijdeur.

State-of-the-art Veiligheidssystemen

Niet alleen qua luxe en styling zet de Caddy nieuwe maatstaven, ook als het gaat om veiligheidssystemen zijn de mogelijkheden oneindig voor de Caddy. Met Rear Trafic Allert word je gewaarschuwd als er ineens een auto achter je langs rijdt tijdens het achteruitrijden. Extra handig is Trailer Assist, waarmee achteruitrijden met een aanhangwagen een eitje wordt. Voor de veelrijders onder ons is de nieuwe Adapted Cruise Control 2.0 een prettige feature.

Caddy Cargo met personal touch

Het mooie is dat jij jouw Caddy Cargo precies zo kunt samenstellen als je wilt. De ‘instapper’ is de Trend, die is voorzien van radio, bluetooth en airconditioning. De ‘Comfort’ heeft o.a. cruise control, multifunctioneel stuurwiel en parkeerhulp aan de achterzijde.

De ‘Style’ is o.a. voorzien van in carrosseriekleur meegespoten bumpers en fraaie lichtmetalen velgen. Voor degenen die luxe en comfort wensen, is er de 1st Edition, deze uitvoering bevat alle innovaties van de Caddy Cargo. Qua motoren kun je kiezen uit diesel, benzine of aardgas die allemaal voldoen aan de Euro6d-norm. Ontdek hier alle uitvoeringen van de Caddy Cargo