Volkswagen eBulli is VW’s eigen restomod

De Volkswagen eBulli is los. Het is een icoon uit het verleden dat weer helemaal up to date gemaakt.

Volkswagen heeft met deze eBulli het restomodden opnieuw uitgevonden. Er zijn al een paar modellen de revue gepaseerd, maar dat was het werk van andere specialisten. Het is nu tijd voor een moderne klassieke bus van Volkswagen zelf.

Nee, de Volkswagen eBulli is niet de nieuwe ID-Buzz, ook een nieuwe elektrische Volkswagen bus met retro-invloeden. Volkswagen is al jaren bezig met de aankondiging van die retromobiel.

Exterieur

We beginnen met het uiterlijk. Dat is grotendeels gelijk gebleven. Het betreft een zogenaamde Samba bus. Zoals je kunt zijn heeft de Volkswagen eBulli een split-window, dus een voorruit links en eentje rechts. De velgen lijken op de originele wielen, maar zijn een paar inches groter. Ook staat de bus wat lager op zijn wielen. De two-tone lak (oranje en beige) is ook heerlijk retro.

Motor

Een goed exemplaar is tegenwoordig behoorlijk veel geld waard. Normaal gesproken vind je in deze busjes een viercilinder boxermotor. In sommige gevallen zelfs een Porsche motor. Deze Volkswagen eBulli heeft geen verbandingsmotor. In plaats daarvan heeft de Samba-bus de aandrijflijn uit de E-Up gekregen. Een elektrische motor met 85 pk. Het klinkt raar, maar toch is het waar: dit is de sterkste versie die Volkswagen ooit van deze bus heeft gebouwd.

Supersnel

Dankzij het vermogen is de topsnelheid relatief gezien erg hoog. Deze elektrische Type 2 bus loopt namelijk 132 km/u. Die snelheid is begrensd. Waarschijnlijk om de accu’s een beetje te sparen. De VW heeft namelijk een 45 kWh accupakket. Deze kun je in 40 minuten van 0 naar 80% laden. De actieradius bedraagt 200 kilometer.

Interieur

Naast een iets moderner exterieur heeft de E-Bulli ook een nieuw interieur gekregen. Zo is er een nieuwe houten vloer, nieuw meubilair en een heel moderne ‘versnellingspook’. Er zijn overigens daadwerkelijk productieplannen. Het is de bedoeling om de auto voor 64.900 euro aan te gaan bieden. Vorig jaar kwam eClassics (de divisie verantwoordelijk voor deze projecten) op de proppen met de eKäfer, een elektrische oude Kever.