Nissan zal binnenkort een logo introduceren. Eentje voor het merk, eentje voor de Z. Althan, daar heeft het alle schijn van.

Een van de gaafste auto’s die je nieuw kan kopen is de Nissan 370Z. Jazeker, de auto is inmiddels al 10 jaar oud, maar staat nog altijd in de prijslijsten. Het beste is er inmiddels wel af. Het is wel een leuke basis voor een tuningproject. Van een 370Z kun je namelijk alles maken.

Goedkoop

In Japan en de Verenigde Staten doen ze dat dan ook daadwerkelijk. Nu gebied de eerlijkheid te zeggen dat Nissan de prijs erop aangepast heeft. In de VS betaal je omgerekend 28.150 euro. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je dan een kale instapper hebt die in Europa nooit geleverd is en dat er nog lokale belastingen overheen komen. Maar het is nog aanzienlijk minder dan de 111.074 euro die je er in Nederland voor betaald.

Enfin, hoog tijd dus voor een nieuwe Nissan 370Z! Nu gaan er al langer geruchten over de komst van een nieuw sportief model. Nu zijn dit niet altijd de meest interessante modellen voor fabrikanten. De eisen zijn vaak enorm hoog, evenals de ontwikkelingskosten. Tegelijkertijd verkoopt een fabrikant er niet heel erg veel van. Vandaar dat Toyota met de 86 en Supra samenwerkt met respectievelijk Subaru en BMW.

Terugkeer Z

Gelukkig lijkt de mogelijkheid te bestaan dat de Z weer terugkomt. Nissan heeft namelijk nieuwe logo’s gedeponeerd. Daar kwam het Amerikaanse Motor Trend achter. Ten eerste is er het nieuwe Nissan-logo (afbeelding boven). Dat is eenvoudiger en platter, geheel volgens de heersende trend. Maar de grootste verrassing is het nieuwe Z-logo (afbeelding onder).

Retro

Met het logo lijkt Nissan terug te grijpen naar de oude Z’s van weleer. De 240Z en 260Z hadden soortgelijke logo’s. Het zou maar zou kunnen dat Nissan sowieso terug grijpt naar het verleden. Een moderne interpretatie van de 240Z zou maar zo kunnen werken. Het heeft Ford (Mustang), Dodge (Challenger) en Chevrolet (Camaro) geen windeieren gelegd.

Eind 2020

Qua techniek is het nog een beetje gissen. Motor Trend denkt dat de motor van de Infiniti Red Sport-modellen gebruikt gaat worden. Die kans lijkt ons vrij klein: dat is inmiddels al verouderde techniek en de nieuwe Z zal pas aan het einde van het jaar verschijnen.