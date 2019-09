Volkswagen gunt Kever een tweede leven

Net nu de opvolger van de New Beetle er niet meer is,

Nog niet zo heel lang geleden is de Volkswagen Beetle uit productie genomen. Volledig terecht eigenlijk, de Beetle bood niet het rijplezier dat een MINI wel kon bieden, terwijl je enorm veel geld ervoor moest betalen. Het uiterlijk was zo’n beetje de enige reden om er eentje aan te schaffen.

Maar Volkswagen neemt voor volgende week tóch een Kever mee naar de IAA. Het is namelijk een samenwerkingsproject tussen Volkswagen Group Components en eClassics. Het eerste bedrijf houdt zich bezig met onderdelen voor Volkswagen, het tweede bedrijf voornamelijk met het elektrificeren van klassieke auto’s.

eClassics heeft de onderdelen van de e-Up! gebruikt. Denk aan de motor, accu en transmissie met één versnelling. De motor is 82 pk sterk en wordt gevoed door een 36,8 kWh accupakket. De actieradius is 200 km. Mocht je de accu leeg gereden hebben gereden, de accu ondersteunt snelladen. Dus in in een uurtje heb je er 150 kilometer bijgetankt.

Qua prestaties doet de elektrische Käfer Cabrio het niet verkeerd. De topsnelheid is 150 km/u. De 0-50 km/u sprint is in 4 seconden alweer achter de rug, terwijl 0-80 km/u iets meer dan 8 seconden duurt. Het leeggewicht van de elektrische Klassieker is 1.280 kilogram. Aanzienlijk zwaarder dan het origineel. In tegenstelling tot het origineel licht de motor nu op een logischere plek, waardoor de oude motorruimte nu een bagageruimte is. Altijd handig.