Wald Hilux Black Bison is geen anoniem werkpaard

Iedereen mag het zien. Met deze Toyota Hilux van Wald val je zeker op.

Een Toyota Hilux, Ford F-150 of een Dodge RAM op grijs kenteken is geen zeldzaamheid in Nederland. Je moet beter je best doen om op te vallen. Als dat je doel is zit je met deze Hilux van de Japanse tuner Wald International wel goed. Of je klanten het ook kunnen waarderen is een tweede. Het ligt er misschien net aan in welke sector je opereert.

De pickup is lekker extreem aangepakt zoals we van Wald gewend zijn. Ze noemen het de Black Bison Edition. De Toyota is voorzien van een widebody. Het resultaat is dat het werkpaard 55 mm breder is geworden. Aan de voorkant zijn LED-lampjes geplaatst. Het maakt de pickup er niet meer chique op. Wat er met de bedrijfswagen inrichting is gedaan is niet bekend.

De motorkap is aangepast met twee brute luchtinlaten. Er is een kleine achterspoiler geplaatst om ook de achterkant iets unieks mee te geven. Een andere opvallende aanpassing heeft te maken met het uitlaatsysteem. Aan beide kanten zijn drie sierstukken te vinden. De auto staat op 22-inch offroad wielen.

Het is niet de eerste keer dat Wald een Black Bison maakt. Ruim een jaar geleden deden de Japanners iets vergelijkbaars met een Suzuki Jimny.