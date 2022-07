Volkswagen gaat infotainmentsysteem keihard aanpakken

Dat is ook wel nodig, want het huidige systeem is niet helemaal perfect.

Het infotainmentsysteem is belangrijker dan ooit. Auto’s zullen meer en meer op elkaar gaan lijken. De meeste auto’s hebben kleine viercilinder turbotorretjes en zullen binnenkort allemaal een vrije generieke elektromotor hebben. De aerodynamica dicteert grotendeels het design, dus moeten fabrikanten andere manieren zoeken om zichzelf te onderscheiden.

Een van die manieren is het infotainmentsysteem. BMW was destijds met iDrive een van de eerste en tegenwoordig heeft elk merk zijn eigen systeem. Middels deze computers kun je alles bedienen. Niet alleen de muziek of navigatie, maar alles wat met de auto te maken heeft.

Heel erg gaaf natuurlijk, maar het is wel een issue als een automerk de plank misslaat. Dat heeft Volkswagen een beetje gedaan met hun nieuwe infotainmentsysteem. De klanten haten het namelijk, kennelijk. Dat blijkt uit de rapporten van JD Power IQS (hebben we voor je!). Dit onderzoek is gericht op klanttevredenheid. Daaruit blijkt structureel dat klanten het niet prettig vinden als alle knoppen verdwijnen. Helemaal niet als het alternatief kunstmatige haptische ‘velden’ zijn die als knoppen moeten fungeren.

Volkswagen gaat infotainmentsysteem aanpakken

Volgens Hein Schäfer – honcho bij VW USA – is het duidelijk dat de klanten dit niet willen. Volgens hem komt het door Europa. Volkswagen is een Europees merk. In Europa moet alles zo strak en modern mogelijk zijn, aldus Schäfer.

Maar goed nieuws, Volkswagen gaat het infotainmentsysteem keihard aanpakken! Volgens Schäfer is VW USA aan het kijken of er ergens een paar knoppen toegevoegd kunnen worden. Met name voor de verwarming en het volume is het toch wel erg handig.

Overigens is Schäfer niet van mening dat het systeem niet goed functioneert door het missen van knoppen. Het ligt aan de software erachter die nog niet optimaal is afgestemd. Er komt binnenkort een software-update aan die moet zorgen voor een aanzienlijke verbetering.

Dealers beter hun best doen

Overigens heeft VW honcho Schäfer nog wel een tip: zorg dat de dealers de auto’s beter afleveren. Volgens hem kunnen veel irritaties voorkomen worden als alles goed wordt uitgelegd aan de klanten. Nadeel: de wijzigingen staan niet gepland voor de Europese modellen. De US-klanten zijn kennelijk een stukje mondiger.

Volkswagen zit niet bij de pakken neer en blijft het systeem geregeld verbeteren, ook in Europa. Er zijn meer auto’s met weinig knoppen en daarbij werkt het uiteindelijke toch ietsje beter. Dus er is zeker ruimte voor verbetering.

Via: Carbuzz