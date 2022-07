Northvolt wil boompjes kappen om er accu’s van te maken

Northvolt kan hun plannetje om bomen te kappen om daar batterijen van te maken beter niet aan deze tijger vertellen.

Sommige boomomhelzers hebben de elektrische auto omarmd als redder van de planeet. Niet allemaal natuurlijk, want er zijn er ook bij die, net als wij benzinehoofden, inzien dat de elektrische auto ook niet de heilige graal is om ons duurzaam voort te bewegen. Maar voorlopig geldt de EV als de pleister die we op de opwarming van de planeet kunnen plakken, terwijl we ons op de borst kloppen omdat we met een beetje fiscale stimulering erbij zo duurzaam rondrijden. Tegelijkertijd kunnen we nog steeds 2.000 kilo van nul naar honderd katapulteren in drie seconden…

Het valt echter niet te ontkennen dat er om al die accu’s te maken ook een boel grondstoffen nodig zijn. Grondstoffen die veelal moeten komen uit plekken als Afrika en Zuid-Amerika. Hoe meer dingen veranderen, hoe meer ze hetzelfde blijven. Dit principe brengt allerlei problemen met zich mee en een ervan is dat het vervoer an sich een bak energie kost.

Northvolt, de grote Scandinavische batterijmaker die links heeft met Volkswagen, BMW en Volvo, wil daar nu verandering in brengen. En het bedrijf denkt dat te kunnen gaan doen door (delen van) batterijen te maken van…hout! Jawel, Northvolt wil dus gewoon de zaag in een stel bomen gaan zetten om op grote schaal accu’s te bouwen.

Uiteraard gaat het bij dit hout dan om ‘duurzame bosbouw’. Er is een deal gesloten met het Finse Stora Enso, een bosbouw-bedrijf dat de grootste producent van lignine in Europa is. Lignine is na cellulose het meest voorkomende organisch materiaal op aarde en geldt als een natuurlijk composietmateriaal. Je weet wel, met van die gezellige C-atomen.

Er is nu een opzetje gemaakt om de anodes van batterijen van dit materiaal te vervaardigen. De anodes van lignine hebben zelfs al een kekke naam, namelijk de Lignode. Nortvolts speciale paarse groene broek zegt het volgende over de Lignode:

With this partnership, we are exploring a new source of sustainable raw material and expanding the European battery value chain, while also developing a less expensive battery chemistry. It is an exciting demonstration of how our pursuit of a sustainable battery industry goes hand-in-hand with creating a positive impact both on society and cost. Emma Nehrenheim, omhelst alleen gekapte bomen

