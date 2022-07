Stand GP Frankrijk 2022 plus zes dingen die ons opvielen!

Maandagochtend, dus we hebben de stand na de GP Frankrijk 2022 voor je! Daarbij vielen ons een paar dingen op.

Paul Ricard staat niet te boek als een bijzonder spannend circuit waar boeiende races worden gehouden. Met Formule 1-auto’s is dat wat lastiger. Ondanks dat er een hoop gebeurde, was de race niet heel erg spannend.

Mocht je nog te veel achter de barbecue hebben gestaan hebben wij de stand na de GP Frankrijk 2022 voor je. Alle overzichten die ertoe doen. Maar eerst zes dingen die ons opvielen.

WEEER pech voor Leclerc

Hoeveel pech kan een mens verwerken? Bij Leclerc lijkt het einde een beetje in zicht. De Ferrari is dit jaar uiterst competitief. In schone lucht is het waarschijnlijk de snelste auto. Maar man-oh-man-oh-man, wat doen Ferrari en Leclerc zichzelf aan. Of het nu komt door een vastzittend gaspedaal, slecht bandenmanagement of een rijdersfout (ten tijde van het schrijven van dit artikel nog niet bekend), dit soort fouten kunnen gewoon niet op dit niveau. Er is nog hoop, want de Ferrari’s zijn enorm snel en het seizoen is lekker lang.

Mercedes weer helemaal terug?

Nee, absoluut niet. Het verschil is echter kleiner dan ooit. Ze hebben een zeer puike race gereden. In de trainingen en kwalificatie leek het verschil erg groot te zijn, maar de race-pace van de Mercedes was niet verkeerd. Tuurlijk, in de eerste 5 ronden verloor Hamilton 5 seconden ten opzichte van de leiding.

Oude vossen doen het goed (en eigenlijk telkens beter)

Lewis Hamilton reed een dijk van een 300e race. De Brit heeft gewoon iets minder materiaal ten opzichte van de vorige 7 jaar. Maar desalniettemin weet Hamilton goed zijn momentjes uit te kiezen. Stiekem was zijn start beter dan die van Verstappen en ook bij de herstart zat hij er dichtbij. Ook Fernando Alonso bewijst deze race weer eens dat hij nog absoluut geen tweederangs garnituur is. Zelfs Stroll (die een puntje haalde!) heeft zijn handen vol aan Vettel.

Sainz koele kikker

Bij Ferrari hebben ze ergens het talent om net de verkeerde keuzes te maken. Dat is een beetje overdreven gesteld natuurlijk, maar net als in 2018 hebben ze wel de snelheid, maar kunnen ze het niet structureel uitbuiten. Met Carlos Sainz moet het goed gaan komen. De Spanjaard is een berekenende koele kikker. Hij lijkt nét dat dat randje te ontberen in vergelijking met Leclerc, maar dat maakt hij goed door koelbloedig te zijn en (wederom) de keuze te maken, in plaats van het twijfelende teammanagement. Het is in elk geval goed om te zien dat Sainz weer lekker in zijn Ferrari zit.

Bandenslijtage groot vraagteken

Misschien wel de leukste verandering voor dit seizoen betreft de banden. De Pirelli’s zijn behoorlijk onvoorspelbaar. De ene keer heeft Red Bull de slijtage niet voor elkaar (denk aan Oostenrijk), de andere keer heeft Ferrari wat lastiger (denk aan Frankrijk). Het zorgt er in elk geval voor dat je nooit helemaal zeker weet hoe de auto op de nieuwe banden gaat reageren.

Verstappen

Een ding is wel jammer. Want was Verstappen nu sneller dan Leclerc? Charles liep niet uit op Max, maar Verstappen kon niet meteen voor een dreiging zorgen. Al vrij snel leken ze bij Red Bull voor een ‘zakelijke’ benadering te gaan. Maximaal scoren per race staat niet altijd gelijk aan maximaal pushen en kamikaze-acties maken. Saaie races moet je gewoon binnenhalen.

Rijderskampioenschap

Max Verstappen begon dit weekend met een voorsprong van 38 punten. Die voorsprong wordt alleen maar groter, omdat Leclerc géén punten haalt. Pérez en Sainz lopen nu zelfs behoorlijk in op Leclerc. Sterker nog, ook de Mercedes-coureurs gaan heel erg goed.

De stand na de GP Frankrijk 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:



Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 233 2 Charles Leclerc Ferrari 170 3 Sergio Pérez Red Bull 163 4 Carlos Sainz Ferrari 144 5 George Russell Mercedes 143 6 Lewis Hamilton Mercedes 127 7 Lando Norris McLaren 70 8 Esteban Ocon Alpine 56 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 10 Fernando Alonso Alpine 37 11 Kevin Magnussen Haas 22 12 Daniel Ricciardo McLaren 19 13 Pierre Gasly AlphaTauri 16 14 Sebastian Vettel Aston Martin 15 15 Mick Schumacher Haas 12 16 Yuki Tsunoda AphaTauri 11 17 Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing 5 18 Lance Stroll Aston Martin 4 19 Alexander Albon Williams 3 20 Nicholas Latifi Williams 0 21 Nico Hülkenberg Aston Martin 0

Constructeurskampioenschap

56 punten. Zoveel punten voorsprong had Red Bull voordat de race begon. Ondanks dat de Ferrari iets beter lijkt te zijn, komt dat op asfalt er niet helemaal uit. Ook niet in Frankrijk, want het verschil is nu 82 punten! Mercedes zet flinke stappen met een P2 en P3 en staan nu vrij close achter Ferrari. Ook opvallend, Alpine staat nu op de vierde plaats ten koste van McLaren.

De stand na de GP Frankrijk 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull RBPT 396 2 Ferrari 314 3 Mercedes 270 4 Alpine Renault 93 5 McLaren Mercedes 89 6 Alfa Romeo Ferrari 51 7 Haas Ferrari 34 8 AlphaTauri 27 9 Aston Martin 19 10 Williams Mercedes 3

Kwalificatieduel

Ondanks dat Sainz een topkwalificatie gereden heeft, moest hij achteraan starten en hielp hij Leclerc aan de pole. De uitslag van dit soort overzichten is dus ietwat geflatteerd. Albon heeft zijn teammaat in de tas. Wat tevens opvalt: de oud-wereldkampioenen Vettel en Alonso zijn in de kwalificaties alsnog sneller dan hun jonge teamgenoten.

De stand na de GP Frankrijk 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (6) George Russell (6) Red Bull Max Verstappen (9) Sergio Pérez (3) Ferrari Charles Leclerc (10) Carlos Sainz (2) McLaren Lando Norris (9) Daniel Ricciardo (3) Alpine Fernando Alonso (8) Esteban Ocon (4) AlphaTauri Pierre Gasly (8) Yuki Tsunoda (4) Aston Martin Lance Stroll (3) Sebastian Vettel (7) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (10) Nicholas Latifi (2) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (9) Guanyou Zhou (3) Haas Kevin Magnussen (10) Mick Schumacher (2)

Snelste raceronde

De snelste raceronde was voor Carlos Sainz uiteraard! Hij ging 10 ronden voor het einde naar binnen voor een 5 seconden straf én een setje vers rubber. Daarmee kon hij een tijd neerzetten van 1:35.781. Dat was meer dan twee seconden sneller dan Verstappen. Het zorgt er ook voor dat de het laatste puntje niet naar Verstappen gaat. Je zult het puntje maar nodig hebben.

De onderlinge stand na de GP van Frankrijk 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Charles Leclerc Ferrari 3 Max Verstappen Red Bull 3 Sergio Pérez Red Bull 1 Lando Norris McLaren 1 Carlos Sainz Ferrari 1 Lewis Hamilton Mercedes 1

Driver of the Day

Dit kon geen verrassing zijn. Er is namelijk een patroon te zien. Elke keer als een coureur van achteren start en naar voren rijdt, wordt ‘ie Driver of the Day. Nu heeft Sainz op zich ook een topweekend gehad. In de kwalificatie ging het uitstekend. Sainz pakte overigens ook de snelste ronde, dus op zich niet geheel onverdiend. Alhoewel we wel moeten aantekenen dat Magnussen een nog betere start had.

De onderlinge stand na de GP van Frankrijk 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Charles Leclerc Ferrari 4 Max Verstappen Red Bull 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 Sergio Pérez Red Bull 1 Mick Schumacher Haas 1 Carlos Sainz Ferrari 1

Heeft de redactie de GP van Frankrijk 2022 goed voorspeld?

Nee, absoluut niet eigenlijk. Iedereen heeft een Charles Leclerc-dekbed op het redactiekantoor en dat was te zien bij het voorspellen van de race. Een Verstappen mag je dus nooit onderschatten, heren!

De stand na de GP Frankrijk 2022 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Michael 39 Wouter 37 Jaap 27

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender

31 juli | GP van Hongarije

28 augustus | GP van België

4 september | GP van Nederland

11 september | GP van Italië

2 oktober | GP van Singapore

9 oktober | GP van Japan

23 oktober | GP van de Verenigde Staten

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazilië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van Hongarije worden gereden op 29 juli om 14:00!