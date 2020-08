Volkswagen Golf 2 doet 0-280 in 9 seconden [video]

Als je deze Volkswagen Golf 2 ziet zou je niet denken dat dit waarschijnlijk de snelste Golf 2 ter wereld is.

Een oude Duitse auto pakken als basis en deze op een krankzinnig niveau tunen. Krijgen we daar ooit genoeg van? Ik denk het niet. In het verleden hebben we al vaker dit soort projecten gezien, ook met de Volkswagen Golf 2 in de hoofdrol. Dit keer gaat het wederom om een Golf 2 die volgens de maker de snelste ter wereld is.

In 2018 kwam hier op Autoblog een 1.200 pk sterke Golf 2 van Boba Motoring voorbij. Dit exemplaar met 1.300 pk van Speedmakers Vogtland en Wagner Tuning gaat nog een stapje verder. Op videobeelden van YouTuber cvdzijden is te zien hoe deze Volkswagen met een ongelofelijke snelheid richting de horizon vertrekt.

De start is niet extreem snel als je dit vergelijkt met een elektrische auto. Echter, eenmaal in de volgende versnelling met een opgespoelde versnelling gaat het echt los. Alleen de moderne en snelste supercars zullen rap genoeg zijn om deze Volkswagen Golf 2 bij te houden. De hatchback is in staat om in 9,1 seconden een snelheid van 280 km/u te bereiken.

Uiteindelijk haalt de Volkswagen Golf 2 op de video een snelheid van maar liefst 340 km/u. De reactie van het publiek is overduidelijk, deze auto weet iedereen te verbazen.