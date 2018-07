Tuner laat 1.200+ pk’s los op een standaard DSG-bak

Van de gekken is het!

Boba Motoring heeft in de afgelopen jaren een flinke reputatie weten op te bouwen met allerlei onschuldig ogende autootjes, die in werkelijkheid verschrikkelijk krachtig zijn. Met name met verschillende generaties van de Volkswagen Golf hebben ze tegenstanders op dragstrips wereldwijd te kakken gezet. Ook bij hun nieuwste stunt staat wederom een Golf centraal.

In het specifiek praten we over een omgetoverde Golf 2. De term sleeper was nog nooit zo toepasselijk, want de tweede generatie ziet er van buiten werkelijk exact hetzelfde uit. Echter, kijken we onder de motorkap, dan herkennen we weinig meer van het origineel terug.

De onopvallende Duitser heeft misschien een 2-liter viercilinder met 16 kleppen, de prestaties reflecteren dit gegeven allerminst. Het wordt misschien niet concreet aangegeven, als we een duik nemen in de geschiedenis van de auto, ontdekken we dat Boba Motoring de bolide ooit uitrustte met 1.233 pk. Inmiddels bevindt het vermogen zich nog altijd boven de 1.000 pk, maar een exact aantal paarden krijgen we niet te horen.

Dit is redelijk naar, want het record dat de auto recentelijk heeft gevestigd, is onlosmakelijk verbonden met het vermogen. Boba Motoring was er namelijk op uit haar Golf 2 de snelste auto te maken die schakelt middels een DSG-automaat. Ongeacht het vermogen, weten we in ieder geval dat het Boba Motoring is gelukt. De Golf 2, die voorzien was van een ongemanipuleerde zestraps DSG-bak, legde de kwartmijl af in 8,76 seconden. Hierbij werd een topsnelheid bereikt van 267.9 km/u. Ronduit gestoord.