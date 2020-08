Carbon bodykit voor Huracán is lekker ordinair

Met een carbon bodykit voor de Huracán kun je je lekker onderscheiden op de camping.

De Lamborghini Huracán is niet een auto voor verlegen mensen. De Italiaanse volboed weet met twee dingen de aandacht op zich te vestigen. Ten eerste vanwege diens atmosferische V10, die door merg en been heen gaat. Vaak hoor je de auto eerder aan komen dan dat je ‘m daadwerkelijk ziet.

Laag en breed

Het tweede aspect is het design en de bijbehorende proporties: laag en breed. Dit wordt dan vaak ook nog eens aangevuld met een kek kleurtje uit de Lamborghini folder of het Ad Personam programma waarbij er nog veel meer mogelijk is.

Populair

In zijn klasse is de Huracán een populaire auto. Het kan dus zijn dat je met een Huracán in bepaalde kringen niet echt opvalt of een statement maakt. Voor die mensen is er nu (nog) een carbon bodykit voor de Huracán. Daar waren er nog niet voldoende van, toch?

Carbon bodykit voor Huracán

De carbon bodykit voor de Huracán is gemaakt door Fusion Motor Company. Men moet gedacht hebben dat als de klanten voor modificaties gaan, dit dan ook meteen goed willen doen. De gehele bodykit is volledig uit koolstofvezel opgetrokken. Zo zijn de splitter en voorbumper nieuw. Ook zien we louvres in de wielkasten, zoals de Porsche 911 GT3 RS deze ook heeft.

Sideskirts

Aan de zijkant zien er grotere luchtinlaten voor de V10 en uiteraard zijn de bij Fusion Motor Company niet vergeten om de sideskirts te vervangen. Ze zijn gigantisch breed én gemaakt van koolstofvezel, uiteraard. Tevens zien we dat de Huracán wat lager staat en op uiters smaakgevoelige wielen. Met name bij het gele exemplaar is het op zijn minst ‘wennen’.

Bips

Aan de achterzijde zijn ze overigens écht losgegaan met de carbon bodykit voor de Huracán. De Huracán heeft van zich zelf een vrij cleane bips (relatief, uiteraard). Maar nu is er een enorme spoiler en een diffusor die al bij 5 km/u 5.000 kg lijkt te kunnen genereren. Daarnaast zijn er niet een maar twee spoilers mogelijk.

35 mille

Dan is het nu de hamvraag: moet je deze carbon bodkykit op he Huracán monteren? Tsja, als je het geld hebt: waarom niet? Als Lamborghini dit de Huracán Super Trofeo Ultra Produzione Limitata had genoemd, was het een collectors item. De complete bodykit kost zo’n 35.000 euro. Dat valt eigenlijk heel erg mee. Als je de originele onderdelen moet vervangen ben je waarschijnlijk hetzelfde geld kwijt.