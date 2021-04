Renault Arkana is een coupé-SUV, maar dan betaalbaar - Autoblog.nl

Als je er altijd al van gedroomd hebt een coupé-SUV te bezitten hebben we goed nieuws: de Renault Arkana is een stuk goedkoper dan een BMW X6 of X4.

Er was in een ver verleden de Ssangyong Actyon, maar daarna bleef het heel lang stil in de niche van de betaalbare coupé-SUV. BMW kwam natuurlijk met de X6 en inmiddels zijn er een hoop premium coupé-SUV’s. Non-premium coupé-SUV’s zijn daarentegen nog behoorlijk dun gezaaid. Renault komt nu echter met een poor man’s BMW X6 in de vorm van de Arkana.

We zouden willen zeggen ‘de gloednieuwe Arkana’, maar dat is niet helemaal waar. De auto werd namelijk al in 2018 onthuld op de Autoshow van Moskou. Rusland was ook meteen de markt waar de auto voor bedoeld was. Nu is het echter 2021 en Renault acht de tijd rijp om de auto ook elders aan te bieden. In Nederland bijvoorbeeld.

Onze Arkana is wel iets anders dan de Russische Arkana. Sterker nog: de auto staat op een heel ander platform. De Russische Arkana deelt zijn platform met de Dacia Duster, maar wij krijgen de Koreaanse versie. De Samsung-variant van de Arkana die daar wordt aangeboden staat namelijk op het CMF-B platform. Daar staan ook onder andere de Renault Clio, de Renault Captur en de Nissan Juke op. Als je het niet meer volgt: geeft niks, dit mag je meteen weer vergeten.

Iets relevanter is het motorenaanbod. Ook dat is afgestemd op de Europese markt. De Arkana is er namelijk alleen als hybride. Sterker nog: in Nederland krijgen we maar één motorvariant. Dit is de E-Tech Hybrid 145 met 145 143 pk. Overzichtelijk is het in ieder geval wel.

De prijslijst is daarmee ook vrij kort. De Arkana E-Tech Hybrid 145 is er vanaf €32.390. Voor dat geld heb je de Zen-uitvoering. Deze heeft een 7 inch multimediascherm, cruise control, LED-verlichting en diverse rijhulpsystemen aan boord. Voor adaptive cruise control, 18 inch velgen en een 9,3 inch scherm mag je bijlappen. Voor een extra stoere look – en dat wil je natuurlijk als je een coupé-SUV koopt – moet je voor de R.S. Line-uitvoering gaan. Die is er vanaf €37.290.