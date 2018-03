Red het milieu; stop met fietsen en stap in je auto

We weten het, de overheid maakt het jou als echte liefhebber van natuur en milieu erg lastig door die milieuvriendelijke auto zo zwaar te belasten. Maar ben je echt met de aarde begaan, laat dan toch die fiets staan.

De CO2-tax op (leuke) auto’s is inmiddels naar dergelijke hoogtes gestegen dat je je afvraagt waarom we niet massaal de hooivorken uit het vet getrokken hebben om naar Den Haag te stormen. We krijgen op dit vlak klap na klap te verwerken. Zo zijn de auto’s in 2018 gemiddeld ook weer duurder geworden door de nieuwe WLTP-cyclus, ondanks eerdere beloften dat dit niet zou gebeuren.

Het nut van deze maatregel lijkt los van het spekken van de staatskas miniem te zijn. De meeste serieuze studies concluderen dat alle auto’s op de wereld slechts verantwoordelijk zijn voor vijf à twintig procent van de totale CO2-uitstoot. Concludeer zelf hoe groot het deel daarvan is dat door het Nederlandse wagenpark wordt veroorzaakt.

Tot zover zou je echter nog steeds kunnen zeggen ‘alle beetjes helpen’. Zelfs als de ‘boete’ totaal disproportioneel is ten opzichte van ‘het vergrijp’. Maar deze redenatie gaat alleen op zolang het ontmoedigen van autorijden écht bijdraagt aan het terugdringen van onze carbon footprint. En is dat wel zo?

Wel, neen. Tenminste niet als het alternatief is om de fiets te pakken, zo concludeert een recente studie (link). De bollebozen berekenden de carbon footprints die het produceren van verschillende populaire sandwiches met zich meebrengen. Vervolgens berekenden ze hoe ver een mens kan fietsen met de energie uit deze sandwiches. Tenslotte kwamen ze tot de keiharde conclusie: qua carbon footprint kan je beter de auto pakken.

Simpel gezegd: de CO2 uitstoot die het totale ‘life-cycle proces’ van de gemiddelde sandwich met zich meebrengt, is gelijk aan de hoeveelheid CO2 die de gemiddelde auto uitstoot tijdens het rijden van twintig kilometer. Echter, als een fietser twintig kilometer moet afleggen, heeft hij/zij gemiddeld 1,3 sandwiches nodig om voldoende energie op te doen. Ergo, het gebruiken van de auto is beter voor het milieu.

De consequenties lijken me logisch. Vermoedelijk zal GroenLinks binnen no-time een spoeddebat aanvragen om fietsen uit de steden te weren en liefst ook van alle buitenwegen te verbannen. Op drukbereden fietspaden lijkt het ons een goed idee om een maximumsnelheid van 15 km/u in te stellen, om fiesters zo zuinig mogelijk te laten lopen. Ook een heftige CO2-tax op Gazelles, Batavussen en Amslods lijkt onvermijdelijk.

Ondertussen moeten auto’s natuurlijk gestimuleerd worden. De CO2-tax hierop zal uiteraard moeten verdwijnen, maar is dat genoeg? Misschien moeten we auto’s ook in de groep producten scharen waar het lage BTW-tarief voor geldt…Kom op Jessias, doe het voor het milieu!