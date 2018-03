“Aston Martin wil de McLaren P1 vermorzelen”

Beetje laat, niet?

De samenwerking tussen Aston Martin en Red Bull begint steeds grotere vormen aan te nemen. Waar we in eerste instantie hadden verwacht dat het slechts om een one-off project ging, lijkt het inmiddels een serieuze onderneming te betreffen. Het duo werkt namelijk aan een broertje van de Valkyrie die het de concurrentie bijzonder lastig moet gaan maken.

Dit vertelt CEO Andy Palmer aan het Britse Autocar. Volgens Palmer heeft het ontwikkelingsteam van Aston Martin de opdracht gekregen een grensverleggende hypercar te maken. De auto, die rond 2021 op de markt moet komen, mag maximaal één miljoen Britse ponden kosten en zal, net als de Valkyrie, voorzien zijn van een middenmotor. Hiervoor mogen 130 werknemers van Aston Martin op het campus van Red Bull werken, zodat ze eenvoudig bij Adrian Newey aan kunnen kloppen.

“It’s correct – we have more than one mid-engined project underway – more than two, if you count the Valkyrie. This new project will draw on all the know-how we’ve taken from the Valkyrie, as well as some of its visual identity and engineering capability, and bring it to a new sector of the market.”