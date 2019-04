‘Volkswagen Golf R Plus met 400 pk onderweg

Bij Volkswagen kunnen ze natuurlijk niet achterblijven.

De pk-wedloop onder de zogenaamde vierwielaangedreven ‘super’ hot hatches is nog niet voorbij. De topmodellen krijgen naar verluidt 400 pk en als een partij simpelweg niet meegaat met deze ontwikkelingen gaan ze achterlopen.

Voorheen was tussen de 360 en 370 pk de norm van de hetere hot hatches. Nu kruipt dat vermogen naar 400 pk voor topmodellen. Mercedes komt naar verluidt met een A45 (S) AMG die 400 pk gaat leveren en de laatste Audi RS3 facelift pompt er ook al 400 trappelende paarden uit.

Volkswagen blijft wat dat betreft ver achter met de 300 pk sterke Golf R. Dit neemt niet weg dat kopers de Golf naar een chipboer brengen om meer uit de 2.0 TSI te halen, het blok is tamelijk eenvoudig te kietelen. Volkswagen heeft dit ook door en wil de tuners een stapje voor zijn door met een hetere Golf R te komen, bericht Autocar.

Deze Golf R Plus krijgt 400 pk en moet gaan concurreren met de A45 en RS3. De naam klinkt wellicht wat ongelukkig. Nu lijkt het net alsof de Golf Plus terugkomt en dan als R-model. De prestaties van dit nieuwe topmodel zou in de buurt moeten komen van de Golf R400. Dit betekent een 0-100 in 3,9 seconden en een topsnelheid van 280 km/u.

De ‘krachtigste productie-Golf ooit’ is een titel die Volkswagen mooi kan gaan gebruiken. In Nederland ook de duurste Golf ooit. De huidige Golf R kost met de nodige opties ongeveer 75.000 euro. Kijk niet gek op dat zo’n Golf R Plus, mede dankzij onze geweldige belastingen, richting de 90.000 euro gaat kruipen.