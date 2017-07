Dit kost de Audi RS3 met 400 pk

De Nederlandse prijzen zijn bekend.

De Pk-oorlog gaat door! Bij de zoveelste supercar kunnen we een geeuw niet onderdrukken bij cijfers als 600, 700 of 800 pk. Het maakt immers toch niks meer uit. In theorie knal je in ongeveer drie seconden naar de honderd en in ongeveer tien seconden naar de 200 in al die auto’s, ongeacht welke je uitkiest. Onvoorstelbare cijfers die vrijwel niemand die zo’n auto koopt ooit in de praktijk zal brengen.

Als het puur om cijfer-fetisjisme gaat, doen de getallen van hete hatchbacks mij meer. Toen het allemaal begon met auto’s als de Golf I GTI en Peugeot 205 GTi was een goede 100 pk nog voldoende om gekwalificeerd te worden als hete hatch. Zo’n veertig jaar later zijn we aanbeland bij 400 pk. Dat is namelijk hoeveel vermogen de Audi RS3 weet te peuren uit zijn 2.5 liter grote vijfpitter. Het maakt de C-segment hatch goed voor een nul-tot-honderd in 4,1(!) seconden.

Dat wisten we echter al een tijdje, maar onbekend was nog hoeveel je neer moet tellen voor de dikste A3. Pon heeft die vraag nu beantwoord: de Sportback kost minimaal 79.905 Euro, de sedan 81.205 Euro. Helaas is de RS3 niet leverbaar als driedeurs bommetje. Let wel, voor deze prijs krijg je de RS3 gewoon met stalen remmen. Je kan ook kiezen voor keramische remmen, maar dan moet je dieper in de buidel tasten. Doe met die informatie wat je zelf goed acht.