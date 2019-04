Kilometerheffing België: dit zijn de plannen

Er zijn momenteel twee scenario's die mogelijk van toepassing gaan worden in België.

In Nederland komt het onderwerp geregeld ter sprake, maar het is nog nooit tot concrete acties gekomen. In België zijn ze wat dat betreft een stapje verder. Onze zuiderburen overwegen de invoering van een nieuwe autotaks en daarbij zijn twee scenario’s naar voren gekomen.

Dat blijkt uit een recente versie van Mobiliteitsplan Vlaanderen, De Tijd kreeg de kans een vroegtijdig kijkje in dit plan te nemen en zag de voorstellen. Het ene voorstel is een kilometerheffing van twee eurocent per kilometer. Het andere voorstel is een strengere heffing van 5 eurocent per kilometer met een startheffing van 25 cent. Gisteren was er overleg tussen de ministeriële kabinetten over de mobiliteitsplannen.

In de praktijk zou een autorit van 100 kilometer ongeveer 2 tot 5 euro extra gaan kosten met de invoering van kilometerheffing. Hier valt op dit moment echter nog niets concreets over te zeggen. De heffing zal verschillen van locatie en tijdstip. In en rondom steden zal het bijvoorbeeld duurder worden om te rijden dan elders. Ook rijden tijdens de spits kan extra belast gaan worden.

De kilometerheffing in België moet een methode worden om groeiende files in het land aan te pakken. Of het daadwerkelijk tot een invoering gaat komen is nog niet duidelijk. Net als in Nederland, is er in België ook al jaren discussie over de voor- en nadelen van rekening rijden. In een eerder mobiliteitsplan uit 2013 werd een scenario van 4,5 eurocent per kilometer besproken. Dat plan werd destijds niet goedgekeurd. Het is dus nog maar de vraag of kilometerheffing met dit nieuwe mobiliteitsplan er wél gaat komen.