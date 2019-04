Zo heten deze bekende auto’s elders ter wereld

Niet elke naam slaat overal aan.

Ieder merk heeft een bepaalde naamstrategie. BMW’s, Audi’s en Mercedessen worden hiërarchisch met letters en cijfers aangeduid, wat voor merken als Hyundai (i10, i20, i30 etc) en recent ook Volkswagen een inspiratie bleek. Andere merken zweren erbij om een originele naam te verzinnen voor elk model. Ford bijvoorbeeld, iedereen weet wat een Focus, Kuga of Mondeo is. Wat de strategie ook is: de naam voor een auto is belangrijker dan je denkt.

Er zijn ook auto’s die om bepaalde redenen niet overal hetzelfde heten. Sommige auto’s hebben een naam die niet internationaal genoeg is, of juist in andere landen iets stoms betekenen. Wij geven je een paar voorbeelden van auto’s die hier op elke straathoek staan, maar elders ter wereld een hele andere naam hebben.

Renault Lutécia

De Renault Clio is een fenomeen. De ondertussen al weer vijf generaties oude kleine hatchback van Renault is steevast (één van) de best verkochte auto van Nederland. ‘Clio’ behoeft dus weinig uitleg in ons kikkerlandje, of Frankrijk, of Duitsland, of eigenlijk op elke markt waar de auto verkocht wordt. Behalve Japan. Omdat Honda de naam Clio bezit (voor redenen die wij niet helemaal begrijpen), verkoopt Renault de auto daar als Lutécia. Dat klinkt ineens als een meisjesnaam.

Hyundai Kauai/Encino

Als je je oriënteert voor een auto, kom je allemaal leuke dingen erover te weten. Sinds er hier een Hyundai Kona voor de deur staat, kun je ondergetekende storen met allerlei weetjes over de auto. Het ontwerp is van Luc Donkerwolke, bijvoorbeeld. Ook is Kona niet de naam die de auto heeft in Portugal en China. In Portugal betekent ‘Kona’ namelijk ‘vrouwelijk geslachtsdeel’. Oei. Voor Portugal wordt de naam Kauai gehanteerd, wat net als Kona een stad is op Hawaï. In China heet de auto Hyundai Encino, wat overigens ook een stad is in de VS, net als Santa Fe, Tucson, Kona en Kauai.

Kia K5

De Kia Optima heeft een hoop potentie, maar de auto is helaas nog niet enorm veel te zien op de wegen. In Zuid-Korea schijnt dat anders te zijn. Daar loopt men wel warm voor een middenklasse sedan uit eigen land. Ten behoeve van uniciteit heet de auto daar echter Kia K5. Want de rest van de modellen van Kia, vooral de Amerikaanse versies Forte en Rio, heten K2 en K3. De Optima past daar bij als K5. Niet een hele sexy naam, maar wel logisch.

Citroën Relay en Dispatch

Het is wel een grappige samenstelling: de grootste bus van Citroën heet Jumper. Zijn kleine broertje, de middenklasse bus, heet Jumpy. Past goed bij elkaar en het is makkelijk te onthouden. In het Verenigd Koninkrijk vinden ze deze samenstelling niet zo grappig, want daar heten de bussen respectievelijk Relay en Dispatch. De identieke Fiat Ducato/Scudo en Peugeot Boxer/Expert behouden hun naam wel gewoon in Groot-Brittannië.

Ford Fusion

Europeanen die niet beter weten denken bij de naam ‘Ford Fusion’ aan een opgehoogde Focus die vooral door de ouderen van dage gekocht werd. In de VS hoort de naam bij hun equivalent van de Mondeo. Waar de Fusion pas in 2006 het levenslicht zag en de Mondeo al in de vroege jaren ’90, werden de auto’s zowat krek eender in 2014. Wel was het toen de Fusion die prioriteit kreeg met de updates van de auto.

Mazda Demio

Mazda houdt hun namen enorm simpel. We kenden de auto’s altijd als 121, 323, 626 et cetera, wat in de jaren ’00 gewoon Mazda2, Mazda3 en Mazda6 werd. Ook werden de gaten opgevuld door bijvoorbeeld de Mazda5. De Mazda2 was tot en met 2008 een suf busje, de opvolger van de Demio. Die laatste naam wordt in elke markt behalve Europa nog steeds gehanteerd voor wat wij hier als Mazda2 kennen. Ook de naam Premacy kreeg elders een tweede kans, hier kenden wij de opvolger van die MPV als Mazda5.

Nissan Rogue Sport

Hier stond eerst de Nissan X-Trail. Die auto is niet het succes wat Nissan hoopte, maar in de VS scoort de auto lekker als kleine broertje van de Pathfinder. Alleen de naam werd iets aangepast: in de VS heet de auto heel stoer Rogue. Bovendien heeft de Nissan Rogue een klein broertje: de Rogue Sport. Laat je echter niet gek maken, dat is gewoon een Nissan Qashqai.

Honda Fit

Deze is wel bekend. De Honda Jazz heeft een lekker frivole naam, maar wij behoren tot de minderheid van landen die de auto kennen. Elders ter wereld wordt de naam ‘Fit’ gehanteerd, al sinds de eerste Jazz op de markt kwam in 2000. Trouwens: sinds wanneer is dat zo’n lekker smoelende bak? Je zou hem bijna willen hebben…

BONUS: RAM ProMaster-serie

De eerdergenoemde Citroën-bussen zijn deel van een trifecta van busjes. Peugeot en Citroën produceerden samen met Fiat (ondertussen met Opel) de Boxer/Jumper/Ducato en Expert/Jumpy/Scudo. Het is daar overigens nu een enorm zooitje, want het Fiat-derivaat heet ondertussen Talento en is gebaseerd op de Renault Trafic/Opel Vivaro, terwijl die laatste nu juist gebaseerd wordt op de Peugeot Expert. Dit hele circus vindt plaats in Europa, maar in de VS is het niet ongebruikelijk om ook een Fiat Dobló of Ducato te vinden. Met de namen ProMaster en ProMaster City worden de bussen in de VS verkocht als RAM. Een grote rotzooi en de ProMaster-serie is gewoon een ordinaire rebadge. Maar toch even leuk om in dit thema te vermelden.