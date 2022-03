Toyota werkt aan GR Yaris voor luie mensen

Er komt een Toyota GR Yaris waardoor ook luie mensen met de auto aan de slag kunnen.

Af en toe moet je even jezelf herinneren aan het feit dat hot hatches enorm leuke auto’s (kunnen) zijn. Simpele insteek, kleine en dus lichtgewicht omvang maar vaak groot genoeg om toch tot op zekere hoogte praktisch inzetbaar te zijn. Toyota liet ons zien hoe zij een hot hatch kunnen bouwen met de GR Yaris. Een compact pretpakket met een 1.6 liter driecilinder motor, vierwielaandrijving, WRC-genen en een handgeschakelde bak.

GR Yaris met automaat

Dat laatste is overigens – in Japan – een keuze. In Japan kun je de GR Yaris in vier smaakjes krijgen en slechts drie daarvan hebben de handgeschakelde bak. RZ, dat is de versie die wij ook hebben. RZ “High Performance”, waar de auto, nou ja, wat meer performance heeft (denk aan Michelin banden als standaard en andere kleine upgrades), de Morizo Selection en de ‘RS’. De letters RS lijken te staan voor Rally Sport en dus zou je denken dat de RS de ultieme versie is.

Niets is echter minder waar. De Toyota GR Yaris RS is een basismodel. Het ziet eruit als een GR, maar het is stiekem een ‘normale’ Yaris met de bodykit en driedeurs configuratie van de GR. De motor is een 1.5 liter driecilinder zonder turbo met 110 pk en de GR Yaris RS heeft voorwielaandrijving. Een schaap in wolfskleren dus, maar wel je enige optie als je een Toyota GR Yaris met automaat zoekt. De GR Yaris RS komt namelijk met een CVT-automaat. Op zich een geinige versie, maar sportief is anders.

Ja, dit is een GR Yaris met 110 pk en een CVT.

Nieuwe automaat voor Toyota GR Yaris

Hoop is echter nabij voor de snellere versies van de GR Yaris voor mensen die geen zin hebben om zelf te schakelen. Toyota werkt namelijk aan een ‘echte’ GR Yaris met een ‘echte’ automaat. Het zou gaan om een achttraps automaat die toegevoegd kan worden aan de GR Yaris met AWD en de 1.6 liter met 260 pk. Overigens geen dubbele koppelingen en andere ongein, gewoon een automaat met koppelomvormer. Uiteraard kun je ook zelf schakelen met flippers achter het stuur.

(Niet) voor ons?

Er wordt dus gewerkt aan een Toyota GR Yaris met automaat en er is zelfs een prototype met deze bak. Die kwam in actie tijden de Toyota Gazoo Racing Rally Challenge met de vice-president van Toyota achter het stuur. Toyota kan verder nog niet bevestigen of de achttraps automaat het daglicht gaat zien, maar de potentie is er wel. Wordt dus wellicht vervolgd. (via Car Watch Impress)