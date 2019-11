Volkswagen Group doet geen mega investering in diesels

Maar waarin dan wel?

Vergeeft u ons de nogal flauwe kop. Nog niet zo heel lang geleden waren de heren van Volkswagen erover uit. Als je jezelf duurzaam wilt voortbewegen, ga voor diesel. Dat is efficiënter, goedkoper en praktischer.

Daar hadden ze een punt. Volgens de cijfers was diesel zelfs schoner, precies daar ging het natuurlijk mis met dieselgate. Dat was in september 2014, vier geleden dus. Nog heel even werd er geprobeerd het probleem op zijn Duits te lappen met een Ich habe es nicht gewusst-excuses van Martin Winterkorn, maar dat was niet zo’n succes. Volkswagen moest snel schakelen: er stonden megaboetes te wachten, er moesten auto’s teruggekocht (en vernietigd) worden en als klap op de vuurpijl kon VW vol inzetten op elektrificatie.

Wat dat betreft is het knap dat de Volkswagen ID.3 vier jaar later al op de IAA in Frankfurt stond te shinen. Nu weten we dat er een hele ‘ID’-familie gaat volgen. Maar ze doen er bij de Volkswagen Group nog een flinke duit bovenop. Duiten, om specifieker te zijn want er wordt 32 miljard euro geïnvesteerd in nieuwe elektrische modellen binnen de Volkswagen Group en als dat nog niet genoeg is, nog eens een kleine 27 miljard in geëlektrificeerde voertuigen. Denk daar bij aan plug-in hybrides.

Dat moet resulteren in een enorme toename van maar liefst 75 nieuwe elektrische modellen, verspreid over alle merken binnen de Volkswagen Group. Verreweg de meeste daarvan zullen gebaseerd worden op het MEB-platform, waar de ID.3 op staat. Om een beeld te geven, tussen nu en 2029 veracht Volkswagen zo’n 20 miljoen elektrische auto’s te bouwen op het MEB-platform. Daar komen nog eens 6 miljoen auto’s bij die gebruik maken van het PPE-platform, dat bedoeld is voor duurdere en snellere auto’s. Ondanks dat het PPE-platform ontwikkeld is door Audi en Porsche, is de kans groot dat de techniek zijn weg gaat vinden bij andere merken.

Het investeringsplan staat gepland van 2020 tot 2029. Volgens Volkswagen is de stijging in investeringsbudget met 10 procent punten omhoog gegaan ten opzichte van hun voorgaande plan. Zo zie je maar hoe snel een mega-concern een compleet andere richting kan inslaan.

Afbeeldingen van boven naar onder:

Volkswagen Golf Diesel Hybrid Concept ’81

Volkswagen Oko Golf Concept ’89

Volkswagen Futura Concept ’89

Volkswagen Golf TDI Hybrid Concept ’08