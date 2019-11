Is de vernieuwde Honda Civic nu wel mooi?

Smaken verschillen, maar origineel is het zeker.

Sinds 2006 pakt Honda het compleet anders gaan met de Civic. Was het voorheen een zeer prettige doch uiterst bedaagde auto, daarna ging Honda compleet over de top met zijn. designs voor de C-segment auto’s.

In Nederland heeft dat nog niet aantoonbaar geresulteerd in betere verkoopcijfers, maar dat ligt ook mede aan de hoge prijs van de auto in ons land. Wereldwijd gezien doet Honda het uitstekend en dat is mede te danken aan het spraakmakende uiterlijk van de auto.

De huidige generatie (de tiende alweer!) gaat mee sinds 2015, hoog tijd voor een facelift dus. De Amerikaanse Civic kreeg al een update, nu is de Civic voor Europa aan de beurt. De neus werd iets opgefrist en strakgetrokken om zo de aerodynamica te optimaliseren. Het is nu voor het eerst mogelijk om full-LED koplampen te bestellen, zodat iedereen kan zien dat jij de allernieuwste Civic hebt en nog belangrijker: dat je beter zich hebt.

Aan de achterzijde zijn de verschillen minimaal. Laten we het zo stellen, als je voorheen geen potentiële gegadigde was voor een nieuwe Civic, dan is deze dat nog steeds niet. Tenzij je lievelingskleur Obsidian Blue is en je gek bent op donkergrijze 17″ lichtmetalen velgen: die zijn nu nieuw leverbaar. In het interieur werden er ook kleine wijzigingen doorgebracht. Zo is er een elektrische bedienbare stoel leverbaar. Jazeker, enkelvoud, want de bijrijder zal het altijd handmatig moeten doen. Belangrijker is dat het infotainment systeem flink is verbeterd. Qua motoren wijzigt er niets. Er is keuze uit een 1.0 driecilinder (140 pk), 1.5 viercilinder (182 pk) of een 1.6 diesel (140 pk). De nieuwe Civic komt begin volgend jaar naar ons continent.