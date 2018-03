Volkswagen Jetta (2005 – 2011) – occasion video & aankoopadvies

De sedan is niet de meest populaire carrosserievariant in ons land, maar feit is dat deze 'Golf met kont' wel net dat beetje extra ruimte biedt. Hier moet je op letten als je een occasion wil scoren.

In mei 2005 bracht Volkswagen de Jetta Mk V op de (Europese) markt, gebaseerd op de Golf V. Op sommige markten werd dezelfde auto overigens als Vento, Sagitar of Bora verkocht. Het is een auto die met auto’s als de Toyota Corolla moet concurreren, maar eerlijk is eerlijk: in Nederland werd de auto niet supergoed verkocht. De reden daarvoor is eigenlijk simpel: we houden in Nederland meer van hatchbacks en stations.

Motorisch gezien is er keuze uit benzinemotoren variërend van 105 tot 200 pk. De diesels zijn beschikbaar van 90 tot 170 pk.

Aanbod op AutoTrack

Er zijn ongeveer 90 Jetta’s te vinden op Autotrack.nl, waarvan 75 benzines en 15 diesels. De verhouding tussen handbak en automaat is ongeveer hetzelfde. Prijzen variëren van ongeveer €3.000 tot net geen €10.000.

Pluspunten

Degelijk

Comfort

Ruimte

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De 1.9 TDI heeft een betere reputatie wat betreft betrouwbaarheid dan de 2.0. Met name de oliepomp van de 2.0 TDI’s is een zwak punt, maar als hij gaat dan klapt het complete blok. De pomp wordt aangedreven door een as die slijt. Als die te ver slijt gaat het mis. Preventief onderhoud aan de pomp is noodzakelijk, met een beetje geluk hoeft alleen gereviseerd te worden, een volledig nieuwe pomp is prijzig.

De EGR klep van de diesels kan (zeker bij hogere kilometerstanden) vervuild raken en vast gaan zitten. Dat geeft een storingsmelding, maar is meestal redelijk eenvoudig op te lossen.

Het komt nog wel eens voor dat de koppakking inwendig lekt. Dit is alleen te herkennen aan een stijgend oliepeil. Zorg dat je dit direct laat repareren.

De DSG’s zijn storingsgevoelig, met name de zeventraps DSG’s. Check of deze juist en soepel schakelt.

De DSG’s zijn storingsgevoelig, met name de zeventraps DSG’s. Check of deze juist en soepel schakelt. De 2.0 heeft soms last van lekkende brandstofleidingen, even goed ruiken dus.

Check of de fan van de radiator het doet, hij moet aanslaan bij stilstaan met een warme motor.

De 1.4 TSI’s willen nog wel eens stuklopen. Kapotte zuigers, cilinderwanden en zelfs complete motoren die eraan gaan zijn geen uitzondering. Houd goed de vervangingstermijn van de distributie in de gaten en rijd niet verder met een haperende / schokkende auto.

Onderstel

ABS-storingen komen vaak voor. Volkswagen heeft onder garantie vervangingen van de ABS-unit gedaan. Later werd alleen het hydraulische element vervangen, door een versie waarbij de G201 sensor anders was geplaatst. Dit verhelpt de problemen.

Check even goed of er geen bijgeluiden in de besturing te vinden zijn, met name bij auto’s van de eerste bouwjaren.

Interieur

De deurrubbers gaan nog wel eens lekken, check of je interieur goed droog is.

De pomp van de airco geeft het nog wel eens op. Check even goed waardoor je de pomp vervangt, er zijn goede vervangende pompen voor een fractie van de prijs van het standaard gemonteerde exemplaar.

Elektronica

ECU-storingen zijn meestal het gevolg van waterschade door geblokkeerde afvoerkanalen van de parafaan. Het water stroomt dan via het pollenfilter naar binnen en lekt op de ECU. Het kan echter ook zijn dat bij vervanging de behuizing van het pollenfilter niet goed afgesloten is.

Bekijk hier het aanbod van de Volkswagen Jetta op AutoTrack.