Zo redden twee kinderen en Ford de planeet

De beste geniale ideeën zijn de meest voor de hand liggende.

Zoals @willeme laatst al een keer schreef; iedereen had bijvoorbeeld Facebook kunnen bedenken. Het gaat er maar net om dat je het juiste idee met de juiste skills en een gezonde dosis geluk kan combineren. Voordat je het weet heb je dan billi’s op de bank. Of de 9-jarige Lara en 11-jarige Daniel uit Duitsland ook joekelige vruchten gaan plukken van hun idee valt nog te bezien, maar vooralsnog hebben ze in ieder geval internetfaam te pakken.



Volgens de overlevering zaten de twee keinder achterin de auto van hun vader toen deze door een enorme hoosbui ploegde. Overal om het gezelschap heen was water. Overal, behalve in het reservoir voor de ruitenwisservloeistof. Oh gruwel! Geen spul om de ruit even wat schoon te spoelen.

De oplossing staarde het jonge duo recht in het gezicht: vang een beetje regenwater op, stuur het door een filter en vervolgens naar het reservoir van de ruitenwisservloeistof. Zo sla je twee vliegen in een klap: het milieu wordt gered en het ruitenwisservloeistofkartel wordt buiten spel gezet.

Zo gezegd, zo gedaan. Na een succesvolle proef met een speelgoed-brandweerwagen, zag Ford grote (PR-)waarde in het systeem. Zo is het nu geïmplementeerd in een S-Max. Sowieso was Ford al bezig met ideeën om regenwater op te vangen, echter met een ander doel: namelijk om er drinkwater van te maken. In Nederland is er (voorlopig) immers nog voldoende drinkwater voorhanden, maar in sommige delen van de wereld is het spul kostbaarder dan olie.

Gemiddeld gebruiken automobilisten zo’n 20 liter vocht om hun ruiten schoon te houden. Met ruim een miljard auto’s op de hele wereld, kan je dus een flink zwembadje vullen met alle liters die over onze ruiten ‘verdwijnen’, aldus Ford. Wij zien echter twee problemen met deze rekensom. Ten eerste, water ‘vergaat niet’, maar zit in een soort epische cyclus gevangen. Ten tweede, hoe zit het met dat chemische luchtje dat door je ventilatieroosters je auto binnen walmt als er alleen maar water in je vloeistofreservoir zit? Krijg je geen afkickverschijnselen als die er niet meer is?