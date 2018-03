Wat voor weer krijgen we dit weekend in Albert Park?

Is er reden om vochtig te worden van de weersvoorspelling?

Het is bijna zover! Morgen op dit tijdstip zitten de eerste F1 vrije trainingen van het jaar er alweer op en zondag weten we of Max écht een kans maakt op het kampioenschap. Maar willen we dat eigenlijk wel weten? De kans is namelijk groot dat we in diepe mineur zullen verkeren, omdat blijkt dat we weer een jaar tegen HAM/Mercedes-dominantie aan moeten kijken…Laaaaame.

Gelukkig zijn er mogelijkheden om de droom, al dan niet tegen beter weten in, een beetje langer levend te houden. Bijvoorbeeld door onszelf te overtuigen van het feit dat Newey een paar konijnen uit de hoge hoed tovert gedurende het seizoen, of Renault een paar paarden.

Een ander, wat eenvoudiger rookgordijn, kan gevormd worden door een flinke bak water over de baan in Melbourne. Als het regent, is het immers moeilijker om de prestaties van de auto’s echt op waarde te schatten. Zo kunnen we zelfs wanneer Hamilton wint omdat Max van de baan schuift, blijven volhouden dat Red Bull wel degelijk de snelheid heeft. In ieder geval totdat de volgende race in Bahrein zich aandient. Bijkomend voordeel: in het verleden hebben we al vaker briljante Australische GP’s gezien in het natte. Meestal werden die overigens gewonnen door Jenson Button.

Met dit alles in het achterhoofd, hebben we goed nieuws voor je: er worden dit weekend wat malse druppels voorspeld boven Albert Park. Vooral tijdens de kwalificatie op zaterdag wordt het waarschijnlijk vochtig, maar ook op zondag ligt zompigheid op de loer. Wie weet, misschien komt het wel meteen van zo’n hete nieuwe staande herstart. Wij doen alvast een regendansje.

Nog even de tijden op een rijtje:

Vrijdag

Eerste vrije training: 02.00-03.30 uur.

Tweede vrije training: 06.00-07.30 uur.

Zaterdag

Derde vrije training: 04.00-05.00 uur.

Kwalificatie: 07.00-08.00 uur.

Zondag

Race: Vanaf 07.10 uur. (let op: zomertijd)

Image-Credit: Weatherzone via Twitter en de conventionele webz