Volkswagen Polo Harlekin - Video - Autoblog.nl

Volkswagen doorbreekt de sombere januari met een kleurrijke nieuwe Polo Harlekin. Wouter ging er een rondje mee op pad en jij krijgt de video.

25 jaar Volkswagen Polo Harlekin

25 Jaar na de eerste Polo Harlekin brengt Volkswagen weer wat kleur in de januari maand. Ze lanceerden vorige week immers de nieuwe Polo Harlekin.

Hoe dat ook al weer zat met die originele Harlekin en waarom Volkswagen die überhaupt heeft gemaakt. Dat zie je in de video. Want de mensen van de Volkswagen importeur hadden voor Autoblog 2 exemplaren klaar staan.

Een origineel exemplaar en een 2021 versie met het op zijn zachtst gezegd ‘bijzondere’ kleurenschema .

De Polo was niet de enige en zelfs niet de eerste Volkswagen die in een bont kleurenschema werd uitgedost maar de Polo Harlekin heeft wel veel meer invloed gehad op de Polo geschiedenis dan initieel de bedoeling was.

Hoe dat allemaal precies in elkaar steekt weet ook jij na het zien van de Volkswagen Polo Harlekin video.

Of daar echt de januari-blues van weggaat, van zo’n Harlekin? Kijk boven de Volkswagen Polo Harlekin video!