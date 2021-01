SSC Tuatara is nu écht de snelste auto ter wereld - Autoblog.nl

Dat is in ieder geval wat de Amerikanen claimen.

Wat voor SSC een triomfantelijk moment moest worden ontaarde al snel in een blamage. De Amerikaanse hypercarbouwer claimde een topsnelheid van meer dan 500 km/u neergezet te hebben. Bij nadere inspectie bleek dat echter niet in overeenstemming te zijn met de bijgeleverde beelden. SSC zat daarom opeens zonder bewijsmateriaal én ze hadden een serieus PR-probleem.

Er zat daarom niets anders op dan de recordpoging opnieuw te doen. In december deed SSC weer een gooi naar het wereldrecord (in het bijzijn van Robert Mitchell als buitenstaander), maar ook dit leverde niet het gewenste resultaat op. De auto kreeg namelijk te maken met oververhitting. Wederom geen record dus.

Opgeven is geen optie nu alle ogen op SSC gericht zijn, dus 17 januari is Jerod Shelby met zijn team naar het Kennedey Space Center getrokken voor een hernieuwde poging. Nu is het eindelijk wél gelukt, aldus de hypercarfabrikant. In een persbericht laat SSC weten dat Racelogic de topsnelheid geverifieerd heeft. Waar in oktober professioneel coureur Oliver Webb achter het stuur zat, was het nu een amateur – de eigenaar van de auto – die de het snelheidsmonster bestuurde.

In een noordelijke richting werd een topsnelheid van 450,1 km/u bereikt en in zuidelijke richting een topsnelheid van 460,4 km/u. Dit brengt het gemiddelde op 455,3 km/u. Genoeg om het huidige record van de Koenigsegg Agera RS te verbreken. Dat staat namelijk sinds 2017 op 447,2 km/u. De Chiron Super Sport 300+ haalde overigens 490,5 km/u, maar dat was geen productiemodel en het was eenrichtingsverkeer. Dit model gaat overigens wel in productie, dus wie weet laat Bugatti nog een keer van zich horen.

Het opvallende is dat het verschil met de Agera opeens een stuk kleiner dan bij het eerder geclaimde record van SSC. Toen zou de topsnelheid namelijk 509 km/u geweest. Achteraf gezien was dat ook bijna te mooi om waar te zijn. Totdat blijkt dat de SSC echt in staat is de 500 km/u te halen, zal dit wereldrecord toch een eigenaardig bijsmaakje houden.