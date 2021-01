Dit kost de bruutste nieuwe musclecar van Nederland - Autoblog.nl

De nieuwe Europese topversie van de Ford Mustang, de Mach 1, maakt zijn opwachting in de Nederlandse prijslijsten.

Veel Amerikaanser dan een Mustang wordt het niet en dat maakt de auto per definitie geen succesnummer in Nederland. Gelukkig is de Mustang wel degelijk in ons land te bestellen – als enige musclecar. Vanaf nu staat er een nieuwe topversie in de prijslijsten: de Mach 1.

De dikste Mustang die je tot op heden bij de Nederlandse Ford-dealer kon krijgen was de Mustang GT. Deze beschikt over de enige juiste motor: geen vier- of zespitter, maar een 5,0 liter V8 met 450 pk. Aan de andere kant van de oceaan levert Ford echter nog veel dikkere versies. Wat dacht je van de Shelby GT350R met 526 pk of de Shelby GT500 met 770 pk?

In Nederland zouden deze modellen tamelijk kansloos zijn, dus die worden hier niet geleverd. Jammer maar begrijpelijk. Wél krijgen we nu dus een variant die iets meer in de buurt komt van de Shelby-modellen: de Mach 1. Deze versie is boven de Mustang GT gepositioneerd en zou je kunnen zien als een ‘Shelby Light’. Nog net interessant genoeg voor de Europese markt dus.

We weten nu ook wat deze old school Amerikaan in Nederland moet kosten. Komt ‘ie: de Mach 1 is in ons land te bestellen vanaf €115.115. Dat is €16.480 meer dan een GT. Je wil het waarschijnlijk niet weten, maar we vermelden het toch even: in de VS heb je voor nog niet eens de helft van dit bedrag een Mustang GT350.

Enfin, laten we even niet naar het gras van de buren kijken. Wat krijg je voor dit bedrag? Onder meer 10 pk extra vermogen, MangeRide-schokdempers en de keuze voor een handgeschakelde handbak van Tremec met rev-matching. Er zijn ook aerodynamische upgrades, die voor 60% meer downforce zorgen.

De Mach 1 is optisch verder te herkennen aan de striping, de 19 inch velgen en de ronde ornamenten in de grille. Dat laatste is een knipoog naar de verlichting van de originele Mach 1. Allemaal geen wereldschokkende upgrades, maar bij elkaar is het toch een pakket dat hebberig maakt. Dit is gewoon hoe een musclecar hoort te zijn. Als je dan toch een onverstandig bedrag uitgeeft aan een Mustang kun je het maar beter meteen goed doen, nietwaar?