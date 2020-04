Volkswagen Sharan als tijdelijke bedrijfswagen

Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen. De Volkswagen Sharan als bedrijfswagen, waarom niet?

Als je een kantoorbaan hebt is de kans groot dat je vanuit huis moet werken. En zolang de maatregelen rondom het coronavirus gelden zal daar voorlopig geen verandering in komen. Maar wat als de afleidingen enorm zijn thuis?

Volkswagen laat met de Sharan als bedrijfswagen zien dat je ook prima vanuit de auto kunt werken. In dit geheel fungeert de gezinsauto als mobiele werkplek. Een vereiste is wel dat de auto dicht bij huis staat. Met een zwak WiFi-signaal valt immers niet prettig te werken. Of je moet een grote internetbundel hebben natuurlijk.

Volkswagen omschrijft de Sharan bedrijfswagen als een kantoor op wielen. En daar is deze MPV echt niet de enige in. In principe kun je elke ruime MPV of SUV omtoveren tot tijdelijke bedrijfswagen waar je zakelijke uurtjes kunt doorbrengen. Een vereiste zijn goede bekerhouders (hoe meer hoe beter), een goede zitpositie, USB-poorten en als het kan ook een 230 aansluiting voor een traditionele stekker.

De Volkswagen Sharan bedrijfswagen voldoet (optioneel) aan deze eisen. Het is wel belangrijk om de We Connect Go app te downloaden. Zo kun je accu van je tijdelijke bedrijfswagen in de gaten houden. Je moet natuurlijk nog wel kunnen rijden met de auto. Helemaal als je vanaf een mobiele locatie werkt middels een 4G-verbinding.