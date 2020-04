GM krijgt rechtszaak wegens ‘snel brekende Corvette-velgen’

Geruststellend nieuws voor de Corvette-bezitter, een rechtszaak om brekende velgen.

Wat doe je als je net een nieuwe Chevrolet Corvette hebt gekocht? Je gaat – na het inrijden, uiteraard – zo snel mogelijk naar het circuit om het beest eens echt los te kunnen laten. Hartstikke leuk natuurlijk, al is dat in de Z06- en Grand Sport-modellen misschien niet zo’n strak plan. ‘Goedkope velgen’ kunnen er namelijk zomaar eens voor zorgen dat je met een lekke band, of zelfs een klapband, kan komen te staan.

Althans, dat is wat een paar Amerikaanse advocaten en Corvette-eigenaren claimen. Zij zeggen dat de velgen ‘kunnen buigen en breken’, met dure reparaties en vervangingen tot gevolg. Een gebroken velg kan volgens de advocaten daarnaast de band doorboren, die tot ‘lekkages en klapbanden’ leiden.

Met andere woorden, niet iets dat je mee wil maken op het circuit. Of in het stadsverkeer. Of op de parkeerplaats. Waar het probleem aan zou liggen? Goedkoper, gegoten metaal, in plaats van gesmeed. Oh, en ook nog eens minder metaal, zodat de velgen lichter zouden zijn. Lichte velgen is leuk voor het autorijden, maar ze moeten wel stevig blijven. Dat zijn ze volgens deze advocaten niet.

Hoe zij overigens aan deze informatie komen? Gebaseerd op ‘informatie en geloof’. Aha. De benadeelde klanten zijn naar GM gestapt, maar hebben daar nul op hun rekest gekregen. Kuilen in de weg zouden de problemen veroorzaken, aldus GM. En wat doe je in de Verenigde Staten als je je zin niet krijgt? Dan stap je naar de rechter. Wat deze mensen ook hebben gedaan.

Het gaat om een class action lawsuit, wat betekent dat andere, Amerikaanse benadeelden zich bij de zaak kunnen voegen. Het gaat wel specifiek om de Corvette Z06- en Grand Sport-modellen die sinds respectievelijk 2015 en 2017 zijn geproduceerd. Van de voorgaande C7-generatie, uiteraard. Hoeveel de aanklagers hopen te vangen met de rechtszaak om de Corvette-velgen, is niet bekend.

Foto: Setje Corvettes van @Thomcarspotter, via Autojunk.nl.