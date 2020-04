Voor het thuiswerken nog getankt? Ga dan een stukkie rijden

Niet dat de meeste autoliefhebbers een reden nodig hebben om een stukkie te gaan rijden, al is de combinatie van E10 en thuiswerken wel een goede reden.

Dinsdag 1 oktober 2019 was voor oldtimer-liefhebbers, youngtimer-bestuurders en deze schrijver een nogal slechte dag. Sinds die datum is de E10-brandstof namelijk verplicht geworden voor (zo goed als) alle tankstations in Nederland. Dit is een benzine-mix met maximaal 10 procent bio-ethanol, bij E5 was dit maximaal 5 procent. Voor praktisch alle auto’s die na 2000 zijn geproduceerd is dit geen probleem. Bij auto’s die voor de millenniumwisseling zijn gemaakt, is dat wat minder vanzelfsprekend.

Dit artikel heeft echter effect op alle autoliefhebbers. Naast liefhebbers met diesel-, LPG-, waterstof- en elektrische auto’s, dan. De RAI Vereniging waarschuwt namelijk over deze brandstof. Bio-ethanol is namelijk ‘hygroscopisch’. In normale-mensen-taal: het trekt water aan, bijvoorbeeld uit de lucht. Als je veel rondrijdt is dat niet zo’n probleem, omdat dat ethanol dan niet de tijd heeft om dat water aan te kunnen trekken. Maar aangezien praktisch heel Nederland nu thuiswerkt, wordt er een stuk minder gereden. En dus minder getankt. Dat betekent dat er sinds het thuiswerken veel E10 in brandstoftanks is blijven zweven.

Maar goed, een beetje water in je tank, wat voor kwaad kan dat nou? Nou, roestvorming, bijvoorbeeld. En de benzine krijgt een lager octaangetal, waardoor je motor minder lekker zou kunnen lopen. Volgens de RAI Vereniging is de houdbaarheid van de benzine voor nu nog voldoende. Maar als de coronacrisis nog veel langer duurt? Dan zou het zomaar eens voor problemen kunnen zorgen, zo vreest de vereniging.

Wat is de remedie? Een stukje rijden. Dan heb je minder ophoping van waterige alcohol onder in je tank en voorkom je de eerder genoemde problemen. Sowieso is een langdurig stilstaande auto nooit een goed idee, een lege accu kan dan bijvoorbeeld voorkomen. Goed nieuws dus voor de petrolheads. Al is te veel rijden echter ook niet aan te raden, dan zou je wel eens ruzie kunnen krijgen met de politie…

Foto: XJR575 van @Spotcrewda, via Autojunk.nl.