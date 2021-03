De KNVB is weer te vinden in een Volkswagen - Autoblog.nl

Volkswagen is een samenwerking aangegaan met de KNVB. Het is niet de eerste keer dat beide partijen samenwerken.

In 2014 tot en met 2017 had de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond ook al een partnerschap met Volkswagen. Niet alleen de personenauto’s van de Duitse autofabrikant, maar ook Volkswagen Bedrijfswagens is verbonden aan deze nieuwe samenwerking.

Het partnerschap loopt tot en met tenminste 2023. Volkswagen gaat aan de KNVB-medewerkers het wagenpark leveren. Dat is geen Golf GTI Clubsport of een T-Roc R. Duurzaamheid is de sleutelwoord van deze samenwerking, dus je voelt hem al aankomen. Het overgrote deel gaat in de ID.3 rijden. Ook de directie komt in een Volkswagen te rijden, al is in dit geval niet bekendgemaakt om welke modellen dit gaat.

De combinatie KNVB en Volkswagen ga je nog vaker tegenkomen. Zeker als je fan bent van voetbal. Beide partijen willen onder meer stimuleren om samen naar wedstrijden te komen. Die boodschap klinkt alleen wat gek in deze tijden, maar goed. Ook op internationaal voetbalniveau komt Volkswagen meer voorbij. Het merk zal onder meer het vervoer regelen tijdens UEFA Euro2020 deze zomer.

In het filmpje van Volkswagen hieronder zie je de selectie van de aankomende WK-kwalificatiewedstrijden. Ik heb er nu al zin in.