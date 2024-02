Volkswagen Tiguan 2024 – test en video

Vergeet de Golf, de test van de Volkswagen Tiguan is veel relevanter. Dit is de bestverkopende VW van de afgelopen jaren.

Ook in Nederland doet de Tiguan het bijzonder goed, er zijn er totaal meer dan 45.000 verkocht. Niet dat ze in Wolfsburg per se wakker liggen over het succes in ons kikkerlandje, wereldwijd ging de Tiguan afgelopen twee jaar 1,2 miljoen keer over de toonbank. SUV’s zijn en blijven belangrijker voor vrijwel iedere autofabrikant en dat is bij Volkswagen niet anders.

MQB Evo

Iedereen die zich wel eens heeft verdiept in de techniek bij de Volkswagen Group komt de platformen tegen die ze gebruiken. Uiteraard is er een dedicated elektrisch platform (MEB) waar de ID.3, ID.4 et al opstaan. Daarnaast bouwen Volkswagen en zustermerken een hele batterij aan auto’s op het MQB platform. Met veranderende eisen rond elektrificatie, veiligheid, maar ook cybersecurity werd het tijd voor een grondige update van dit platform. Dat heeft Volkswagen tot MQB Evo gedoopt, de komende tijd zullen we veel auto’s zien die een forse update krijgen.

Om meteen maar met het fijne nieuws te beginnen: het infotainmentsysteem is ook stevig vernieuwd. De Tiguan gebruikt de vierde generatie van het MIB-infotainmentsysteem (MIB4). Ook hier zie je de modulaire gedachte van Volkswagen weer terugkomen, dus ook andere VW’s krijgen binnen afzienbare tijd betere software (en hardware) voor infotaiment.

In de basisversies zijn er twee schermen: een bestuurdersscherm van 10,25″ en een centraal scherm van 12,9” (1,920 x 1,080 pixels). De Volkswagen Tiguan uit de test had het grotere, optionele 15 inch scherm met een resolutie van 2,240 x 1,260 pixels. Beide schermen hebben een lekker formaat, zonder dat ze het interieur domineren.

Belangrijker nog is dat de software een klap beter is én dat er meer fysieke knoppen zijn. Op het stuur zijn de touchsliders vervangen door de ouderwetse (maar prettigere) knoppen. De schakelpook is verhuist overigens naar het stuur, maar in de middenconsole is wel een grote draaiknop te vinden vinden voor volume (en rijmodi). Wat een verademing.

Ook op het scherm is de bediening verbeterd. In de Top Bar (boven) en de Bottom Bar (onder) zitten allerlei functies waar je snel bij wilt kunnen. Als klap op de vuurpijl kan je daar ook nog eigen favorieten worden toegevoegd. Het werkt een stuk beter dan voorheen.

Alleen benzine hybride motoren voor Nederland

De nieuwe Tiguan staat op het MQB Evo-platform, dat speciaal is ontwikkeld om ruimte te bieden aan elektrificatie. Zo is er voor alle uitvoeringen keuze uit twee nieuwe 48V mild-hybride aandrijflijnen, maar de diesels krijgen we niet meer in Nederland. Naar een elektrische Tiguan zoek je vergeefs, die heet Volkswagen ID.4.

Niet alleen de 150 en 193 pk 2.0 TDI gaan we hier niet zien, ook de 2.0 TSI met 204 en 265 pk komen niet naar Nederland. Een derde generatie Tiguan met 4Motion vierwielaandrijving wordt in Nederland daarmee ook een rariteit, want dat is alleen leverbaar op de 193 pk TDI of de 265 pk TSI. Met 4Motion mag de Tiguan 2.300 kg trekken, de voorwielaandrijvers hebben een trekgewicht van 1.800kg.

Mildhybride 1.5 eTSI

De Tiguan 1.5 eTSI gaat in Nederland het spits afbijten en komt in twee versies: 130 pk of 150 pk. Alle Tiguans hebben een 6-traps of een 7-traps DSG-automaat met dubbele koppeling. De Tiguan die we van Volkswagen meekregen voor de test in Zuid-Frankrijk was de 150 pk sterke 1.5 eTSI.

Het anderhalf liter grote blok is een evolutie van de motor die we al kennen en draagt de naam 1.5 TSI evo2. Een Miller cycle verbrandingsprincipe, turbo met variabele geometrie en mildhybride techniek moeten zorgen voor aangename prestaties en een prettig verbruik.

De 48 V lithium-ion accu en 48 V starter generator geven 14 kW power en 56 Nm aan koppel. Juist op de dode momenten (voor de verbrandingsmotor) helpt de elektromotor mee en dat merk je goed. De Tiguan 1.5 eTSI pakt verrassend lekker op en voelt potenter dan die daadwerkelijk is. Tegelijkertijd zorgt het 48-volt systeem dat er agressiever start-stop kan worden toegepast. Uitrollend naar een verkeerslicht of rotonde zet de Tiguan veel eerder de motor uit dan je zou verwachten. Totaal zou het zo’n halve liter per 100 kilometer moeten schelen.

Of plug-in hybrides voor de Tiguan

De 1.5 eTSI evo is ook te combineren met een dikkere elektromotor. In de PHEV Tiguans levert de elektromotor 115 pk/330 Nm, ruim voldoende om elektrisch te kunnen rijden. Zeker omdat er maar liefst een 19,7 kWh grote accu aan boord is. In theorie moet je er tot 100 kilometer elektrisch mee kunnen rijden. Daarna kan je laden via een driefase aansluiting met 11 kWh of via een 50 kWh DC snellaadfunctie.

De Tiguan PHEV komt er in twee versies: de basisversie heeft 204 pk, terwijl er ook een soort GTE komt die 272 pk heeft. In beide gevallen gaat alle kracht naar de voorwielen, dus dat wordt misschien nog schaatsen met zoveel vermogen.

Onderstel

De twee Volkswagen Tiguan die we tijdens test konden rijden, hadden beiden het adaptieve onderstel (DCC Pro). Het is dat het geld kost, anders zouden we het sowieso aanraden. De adaptieve dempers hebben twee elektronisch geregelde kleppen die het in- en uitveren veel preciezer kunnen regelen. En ja dat is heerlijk comfortabel.

Tegelijkertijd biedt de Tiguan genoeg feedback om nog een klein beetje lol tijdens het sturen te hebben. Op droog asfalt is er meer dan genoeg grip en hebben de voorwielen weinig moeite om de 150 pk op de weg te krijgen.

Interieur

Met een lengte van 4.539 mm is de nieuwe Tiguan niet veel groter dan zijn voorganger, Volkswagen belooft wel meer ruimte. Bij de eTSI versies is de bagageruimte in ieder geval wel met 37 liter gegroeid tot 652 liter. Ach, groot was de kofferbak toch al.

Naast de prettige schermen zijn ook de materialen weer op het niveau van wat we van Volkswagen gewend zijn. Alles wat je aanraakt is zacht en dashboard en deurpanelen zijn zelfs voorzien van nep-stiksels. Optioneel zijn de stoelen niet alleen verwarmd en geventileerd, maar hebben ook een massagefunctie. Het lijkt altijd wat overbodig, maar geloof me: op langere ritten is het heerlijk.

Prijs en conclusie Volkswagen Tiguan test

Met iedere generaties wordt de Tiguan leuker om naar te kijken. De eerste generatie sla ik graag over, de voorkant van deze nieuwe generatie Tiguan vind ik bijzonder goed geslaagd. Maar goed, dat is allemaal persoonlijke smaak. Gelukkig voor Volkswagen is de Tiguan objectief een goede auto geworden. Het onderstel doet meer dan wat het moet doen, met het interieur is VW weer goed op weg en zelfs de instapmotor voelt potent genoeg aan.

Prijzen van de nieuwe Tiguan beginnen bij € 46.990,-. Als je het vergelijkt met de elektrische SUV is het wellicht niet scherp genoeg, maar daar kunnen we Den Haag voor bedanken. Feit blijft dat je met een Tiguan een ruime, comfortabele crossover koopt waarmee je makkelijk door Europa kruist. Ook als er een keer een caravan of trailer achter moet. Met de Tiguan PHEV’s zou je bovendien alle korte ritten heel makkelijk elektrisch kunnen doen. Het is geen gekke gedachte.