Volkswagen ID.7 – test en video

Soms wordt Volkswagen al afgeschreven, maar de conclusie van de test van de ID.7 dat ze in Wolfsburg nog lang niet uitgespeeld zijn.

In een veranderende wereld is het voor de grote bedrijven zeker niet eenvoudig de juiste dingen te doen. Zeker als je zoals de Volkswagen Group een stevige tik op de vingers hebt gekregen rond dieselgate. Zoiets dreunt na, maar is tegelijkertijd ook een trigger om te als een bedrijf een andere koers te gaan varen.

Zesde Volkswagen op het MEB platform

Om hun compacte elektrische auto’s te bouwen koos de Volkswagen Group voor een dedicated platform met de naam MEB (Modulaire Elektrische Baukaste). Op dit platform bouwt Volkswagen de ID.3, ID.4, ID.5 en twee versies van de ID.Buzz. Daarnaast zijn er ook nog één CUPRA, twee Skoda’s, twee Audi’s en straks ook een Ford die gebruik van MEB.

Er zijn inmiddels vier accuformaten (45, 58, 77 en 85 kWh). Het grootste accupakket lijkt vooralsnog gereserveerd te worden voor de lange versie van de ID.Buzz en een lange-afstands versie van de ID.7

In de basis is het MEB-platform achterwielaangedreven, maar voor meer tractie of performance kan ook op de vooras een 109 pk sterke motor worden gemonteerd.

Een nieuwe elektromotor

Voor meer performance én meer range krijgen alle modellen op het MEB platform een nieuwe elektromotor met de naam APP 550. Helaas gaat het niet over het beschikbare vermogen, maar verder zijn de upgrades de moeite waard.

Met de APP 550 mikt Volkswagen op een bijzonder efficiënte aandrijving. Elementen daarvoor zijn de elektrische aandrijfmotor (driefasige synchroonmotor met permanente magneet), de tweetraps éénversnellingsbak en de inverter (vermogens- en besturingselektronica). Het verhoogde vermogen en de efficiëntie van de elektrische aandrijfmotor in de ID.7 zijn het resultaat van details zoals een rotor met sterke permanente magneten die een hoge thermische belastbaarheid bieden.

De doorontwikkelde stator heeft een groot effectief aantal wikkelingen in combinatie met maximale draaddoorsnede, een waterkoellichaam voor de buitenkant van de stator en een nieuw, gecombineerd olie- en waterkoelsysteem dat ook zorgt voor een hogere thermische stabiliteit. De thermische stabiliteit wordt gewaarborgd door een nieuwe generatie omvormers, en het hogere thermische belastingsvermogen draagt elementair bij aan de verhoogde efficiëntie van de nieuwe aandrijving.

Groter dan de Passat

Het scheelt weinig (maar 4cm), maar de ID.7 is nog langer dan de komende Passat. Waarom ik het zo verwoord: de Passat is recent ook 20cm gegroeid. Om je een idee te geven: de Mercedes-Benz EQE is korter, dus de ID.7 is met een recht een forse jongen.

De vergelijking met de Passat is ook niet zo raar, want beiden zijn sedans (en straks ook een station) met veel ruimte en praktische inzetbaarheid. Overigens zou het vergelijk met de Arteon ook wel passen, want de ID.7 heeft een grote liftback achterklep. Om het vergelijk in de familie af te maken: de ID.4 is ruim 10cm hoger.

Nou en of de ID.7 ruim is. De ruimte op de achterbank lijkt me vergelijkbaar met weer een andere Volkswagen-product: de Phaeton. Mijn 8-jarige achterpassagier kon “eindelijk normaal zitten” achter mijn 1.94m lange lijf, met dank aan de wielbasis van 2,94m. Misschien vinden ze het bij Volkswagen niet leuk, maar de ID.7 lijkt mij de ideale taxi.

Typisch Volkswagen-design

Tenminste, dat van de elektrische Volkswagens. De ID.7 heeft alle kenmerken van de elektrische familie van VW, verpakt in een afgeronde look. Het is niet heel spannend, maar dat sluit in mijn hoofd mooi aan bij de term “elektrische Passat”.

De rondingen zijn overigens niet (alleen) voor de looks, in Wolfsburg is hard gewerkt aan de aerodynamica. De cW waarde is 0,23, wat een stuk lager is dan van zijn crossover broers. Anderen glibberige EV’s (EQE en Model 3) doen dat niet beter.

Een fijne range van 600 km (en straks 700)

De ID.7 wordt vooralsnog met de 77 kWh grote batterij geleverd. Dankzij de superieure stroomlijn en de veel efficiëntere elektromotor haalt de ID.7 daar 617 km in de WLTP-range. Met de 20 inch velgen die voorlopig standaard zijn in Nederland, blijft er nog 599 km over. Later volgt de 86 kWh batterij en dan kruipt de range over de 700 km.

Snelladen gaat tot 175 kW, waarbij in 28 minuten de accu van 5-80% vol moeten kunnen raken. Aan de reguliere laadpaal laadt de ID.7 met 11 kW via drie fases, wat ook prima is.

Het is nooit snel genoeg

Sportieve aspiraties heeft Volkswagen niet met de ID.7, maar alle power wordt wel afgevuurd op de achterwielen. En tot onze verrassing kon het ESP deels uit, een klein beetje de hooligan uithangen lukte dus ook nog.

De elektromotor is goed voor 286 pk en 545 Nm, later zullen ongetwijfeld meer versies volgen. De sprint naar de 100 duurt slechts 6.5s en ook in de tussenacceleraties voelt de ID.7 potent aan. Voorheen hadden de elektrische Volkswagens slechts 310 Nm aan koppel, de plus van 235 Nm is duidelijk merkbaar.

Een nieuw Duits gebruik is om de elektrische auto niet al te hard te laten lopen. De begrenzer maakt dan ook al bij 180 km/u een eind aan de acceleratie. Met deze aerodynamische koets en 286 pk zou een ID.7 zonder begrenzer waarschijnlijk royaal 250 km/u moeten lopen.

Subliem comfort

Combineer een lange wielbasis met de adaptieve demping (DCC) en je hebt een winnaar. De Volkswagen ID.7 wist tijdens de test de inzittenden te verwennen. Vehicle Dynamics Manager stuurt de adaptieve dempers (en andere systemen) dusdanig aan dat er extreem veel rust in de ID.7 is. Bij het afrijden van sommige drempels voel je het gewicht van 2.172kg, maar verder is het bijzonder aangenaam vertoeven in de ID.7.

Goede afwerking ID.7

Het bekende ID uiterlijk doet je misschien vrezen dat ook het interieur het traditionele ID recept volgt, maar dat valt gelukkig mee. Vooral de ergonomie en het grotere scherm (38,1cm) van het Discover Pro infotainment systeem maken de ID.7 een fijner plek om in te opereren. Op het scherm zijn veel meer vaste elementen zodat je je niet ongans hoeft te klikken. Het systeem werkte ook lekker snel, ook direct na opstart van de auto. De knoppen op het stuur zijn nog steeds aanraakgevoelig. Soms doen ze wat je wil, soms niet. Je kunt niet alles hebben hé.

Prijs en conclusie Volkswagen ID.7

De Volkswagen ID.7 uit de test was wat prijziger, maar er komt straks een ID7.Pro met een prijskaartje van € 59.990. Het is meer dan de Tesla Model 3, Polestar 2 en BMW i4, maar de ID.7 is ook veel ruimer (en comfortabeler). Qua ruimte concurreert de ID.7 eerder met de duurdere jongens zoals Tesla Model S, Mercedes EQE of BMW i5.

Welke conclusie moet je dan trekken over de VW ID.7. Voor petrolheads is deze “elektrische Passat” wellicht wat te braaf, maar die ruimte, comfort en rijeigenschappen overtuigen wel. Rationeel gezien koop je veel auto met de ID.7, erg veel auto.