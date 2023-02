Volkswagen Polo VI (AW) 2017-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Volkswagen Polo VI.

In 2022 bestaat de top 10 van meest populaire occasions op Marktplaats helemaal uit Duitse auto’s. Op nummer 1 de Volkswagen Golf, op nummer 2 de BMW 3-serie en op nummer 3 de Volkswagen Polo. Die laatste scoorde vorig jaar 44,5 miljoen paginabezoeken op Marktplaats. Reden om de Polo eens te laten shinen in ons Autoblog Occasion Aankoopadvies.

We rijden met de Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline met 95 pk uit 2018. De testoccasion is flink aangekleed en heeft zaken als Apple Carplay, Android Auto, navigatie en een hele zwik aan veiligheidssystemen aan boord.

De generatie Polo die we onder de loep nemen vandaag is alweer de zesde generatie. In 2021 heeft de auto een facelift gehad, maar wij rijden dus met de versie van voor de facelift.

De Volkswagen Polo is eigenlijk wat zijn grotere broer de Volkswagen Golf twintig jaar geleden was. Hij is ruim, deelt veel van zijn onderdelen met de Golf en daarmee is de betrouwbaarheid tussen de twee modellen van Das Auto vergelijkbaar.

Al met al is de Volkswagen Polo als occasion een vrij betrouwbare auto als je hem goed onderhoudt. Het is een fijn rijdende auto, op zowel korte als lange ritten, en is hij compact voor de stad en lekker wendbaar.

Ze zijn allemaal (met uitzondering van de Trendline) voorzien van adaptieve cruise control. Een verbruik van 1 op 18 is haalbaar bij netjes rijden. Geef je flink gas en moet de turbo van de driecilinders flink aan de slag kan dat verbruik wel aardig oplopen.

Ben je van gemiddeld postuur, dan zit je prima ook achterin. Ben je wat langer dan wordt het daar wel wat krap, maar dat is niet zo gek voor een B-segmenter. De bagageruimte is 355 liter en dat is dan weer één van de grootste in zijn klasse.

Aandachtspunten Volkswagen Polo VI

Als je een Volkswagen Polo VI occasion wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Volkswagen Polo VI problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Het occasionaanbod is enorm dus er is veel te kiezen. Ze staan vaak niet lang te koop, dus zie je er één die je aanstaat sla dan je slag.

Carrosserie en interieur

De zesde generatie Volkswagen Polo is er alleen nog als vijfdeurs hatchback. Hier dus weinig keus.

Let op het lakwerk, er worden online defecten gemeld. Het lakwerk kan over een groot gebied losraken, vooral op de achterklep. Dit gebeurt vaak na een bezoek aan een wasstraat. Maar met een gebruikt exemplaar moet je dat snel kunnen zien. Onzekere types kunnen de Volkswagen Polo beter met de hand wassen.

Onderstel

Het onderstel is goed en eigenlijk identiek aan dat van bijvoorbeeld de in onze ogen wat speelsere Seat Ibiza. Het compromis tussen comfort en sportiviteit is geslaagd, maar ook een beetje saai. Wil je iets meer en niet meteen een GTI, dan zou een Seat Ibiza een goed alternatief zijn.

Er wordt door eigenaren geklaagd over een kloppend geluid bij remmen op lage snelheid. Volkswagen erkent zelf dit euvel ook, maar heeft er niet echt een oplossing voor. Het kan kennelijk geen kwaad, maar een beetje gek is het wel.

Let wel even op de staat van de schokdempers en ophanging bij die drempels. Daar wil nog wel eens wat versleten aan zijn.

Aandrijflijn

Van alle motoriseringen is de 1.0 liter benzinemotor bij de Polo VI verreweg de meest voorkomende motor. Veel van die motoren krijgen ergens in hun leven te maken met een niet goed functionerende gasklep. De motor draait dan nauwelijks toeren en de gasklep moet zo snel mogelijk vervangen worden.

Net na een koude start worden ook klapperende geluiden uit de motor gemeld. Als de oliedruk is opgebouwd verdwijnen die geluiden. Verder niet veel aan te doen.

De DSG automaat die ook verkrijgbaar is op de Polo heeft af en toe elektronische storingen. Het herstarten van de transmissie helpt, maar dat kun je niet zelf. Knalt de zekering er ook nog uit dan mag de auto op transport naar de garage.

Er is maar één dieselmotor leverbaar geweest in deze Volkswagen Polo VI. Die zijn schaars en hebben vaak hoge kilometerstanden. Tijdens het rijden zijn ze redelijk lawaaiig. let daar op als je in de markt bent voor een Volkswagen Polo occasion.

Over lawaai gesproken, de 1.0 liter benzinemotor roert zich flink. Als je bekijkt hoe premium de rest van de auto voelt voor zijn formaat valt het geluid tegen. Zeker als je gas geeft dan maakt de driecilinder flink lawaai een klinkt ie ruig. Eenmaal op kruissnelheid gaat het wel weer, maar wel duidelijk een nadeel van de downsizede motoren. Wind en weg geluiden vallen dan weer goed mee.

Elektronica

De instapper van de Volkswagen Polo VI heet de Trendline. In die uitvoering kun je je smartphone niet koppelen zonder de app connection optie. Als die niet aanwezig is, kun je je telefoon dus niet aan je infotainment systeem koppelen. Goed om rekening mee te houden op je zoektocht dus.

Storingen in de elektronica die gemeld worden voor de Volkswagen Polo VI zijn gebreken in de start-stopfunctie, het uitvallen van de automatische ruitenwissers of storingen in de centrale vergrendeling. Bijna allemaal problemen die qua tijd en kosten relatief goed zijn op te lossen, maar natuurlijk wel beter om ze te vinden tijdens de proefrit en niet na aankoop.

Verder zijn er elektronische problemen bekend met de navigatiesystemen en de airconditioning. Goed testen dus tijdens de proefrit.

Nog een positief punt: alle Polo’s van deze generatie hebben AEB (automatic emergency braking), het systeem remt zelf bij een mogelijke kop-staart botsing.

Motoren

Van alle motoren is de 1.0 TSI met 95pk verreweg de meest verkochte motorisering. De instapmotor, een ongeblazen 1.0 liter met 65 pk in de basis Trendline uitvoering is weinig verkocht. Die was er echt om de vanafprijs behapbaar te houden.

Ons advies zou zijn om de ongeblazen versies links te laten liggen, de TSI’s zijn niet alleen sneller, maar ook comfortabeler en vaak zuiniger in de praktijk.

De benzineversies zonder turbo (en de aardgas versie) hadden alleen de handgeschakelde vijfbak, de diesel en benzine-turbo’s zijn er ook met DSG automaat.

De basisuitvoering heet zoals gezegd Trendline: die is er met die basisbenzinemotor, de 1.6 TDI en tot begin 2019 op aardgas. Daarnaast kennen we de uitrustingsniveau’s Comfortline, Comfortline Business, Highline en Highline Business R. De ‘Beats’ is een tijdelijke uitvoering, die leverbaar was van begin 2018 tot medio 2019.

Diesels zijn helemaal schaars onder de Volkswagen Polo VI occasions, net als aardgasversies. Een versie met automatische transmissie is wel volop te vinden.

Qua motoren, de langwerpige distributiekettingen behoren tot het verleden, de motoren lopen met een tandriemaandrijving. De riem moet echter regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen (kosten rond de 500 euro).

Bij motoren met directe injectie kan cokesvorming optreden. Ook bij de Volkswagen Polo VI. Het kan dan nodig zijn om het inlaatspruitstuk of de EGR-klep te reinigen.

Benzine

1.0 MPI 65 pk

1.0 MPI 75 pk (tot 2019)

1.0 MPI 80 pk (vanaf 2019)

1.0 TSI 95 pk

1.0 TSI 115 pk

1.5 TSI 150 pk

2.0 TSI GTI 200 pk

Diesel

1.6 TDI 95 pk

Aardgas

1.0 TGI 90 pk (tot april 2020)

Terugroepacties

Zoals zoveel auto’s waren er ook bij de Volkswagen Polo VI de nodige recalls. We zetten ze even voor je op een rijtje, altijd goed om even te checken of ze allemaal zijn uitgevoerd.

Het eerste probleem, dat betrekking heeft op auto’s die zijn gebouwd tussen 1 mei 2017 en 12 oktober 2018, houdt in dat de linkergordel achterin achterbank vanzelf los kan gaan als er iemand in het midden zit. Een in de gesp gemonteerde spacer verhelpt dit.

Auto’s die zijn gebouwd tussen 12 oktober 2017 en 22 oktober 2018 hebben een probleem met de handremhendel, die kun je extra ver omhoog trekken. Een nieuwe moer in de hendel zorgt ervoor dat dit niet gebeurt.

Bij sommige Polo’s die tussen 8 oktober 2019 en 6 februari 2020 zijn gemaakt, bestaat het risico dat er via verschillende vacuümleidingen olie in de rembekrachtiger terechtkomt. Het hele systeem moet worden gecontroleerd door de garage voor het geval er olie in het systeem zit, en als dat het geval is, moeten onderdelen worden vervangen.

Een defect aan de passagiersairbag treft auto’s die zijn gebouwd tussen 19 augustus 2020 en 11 januari 2021, waarbij een dashboardpaneel moet worden vervangen.

Ten slotte zijn terugroepacties van een klein aantal Polo’s onder meer een slecht gemonteerde dakspoiler, een schuifdak dat niet goed aan de carrosserie van de auto is bevestigd en losse bouten op de nokkenasafsteller.

Aanbod Volkswagen Polo VI occasion op Marktplaats

Op moment van schrijven zijn zo’n 1.631 Volkswagen Polo VI op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de Volkswagen Polo VI variëren van 7.000 euro tot ruim 43.000 euro voor een Polo GTI. Voor het totale aanbod van de Volkswagen Polo VI kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden in een Volkswagen Polo 1.0 TSI comfortline met 95 pk uit 2018, beschikbaar gesteld door Vakgarage Tilburg. Te koop voor net geen 16 duizend euro.