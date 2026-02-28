Volkswagen waarschuwt: pas op voor oplichting bij verkoop tweedehandse VW’s!

De nepwebsites zijn bijna niet van echt te onderscheiden.

Terwijl de gegevens van miljoenen Odido-klanten op de donkere straat liggen, moeten we ook in de autowereld extra alert blijven. Tenminste, het tweedehands-Volkswagen gedeelte van de autobranche in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Volgens Volkswagen zijn er namelijk oplichters actief die over de rug van Das Auto een slaatje proberen te slaan uit enthousiaste autokopers. Er zou volgens VW een complete ”oplichtingpraktijk” bezig zijn op de markt van tweedehands auto’s.

”Op nepwebsites en in nepcatalogi worden momenteel gebruikte Volkswagen-modellen aangeboden tegen verdacht lage prijzen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Het doel is om potentiële klanten te lokken en hen ertoe aan te zetten te betalen voor niet-bestaande gebruikte Volkswagens”, schrijft het merk.

Hoe herken je de nep-VW-verkoopsites?

Het onderscheppen van een zo’n bedrieger is nog lastiger dan je denkt. Volkswagen heeft het over websites en gamma’s ”die er bedrieglijk realistisch uitzien”. We hebben helaas geen voorbeeld, maar het zou er online echt uit zien als een VW-dealer. Als je gepensioneerde vader van plan was om een gebruikte T-Roc op te halen in Duitsland, zou hier zo in trappen. Of misschien jijzelf ook wel.

Gelukkig is er altijd één goede controlemethode om te zien of het om een echte verkoper gaat of niet. VW: ”De verantwoordelijken maken gebruik van valse e-mailadressen, telefoonnummers en bankgegevens.” Dit zijn gegevens die na te trekken zijn. Zit er bijvoorbeeld een vreemd onderdeel in het e-mailadres, dan moeten de alarmbellen afgaan.

Voor de komende periode dringt Volkswagen erop aan dat je ”’bijzonder voorzichtig” bent met het online kopen van een Volkswagen uit Duitsland. Nu denk ik dat de meeste van jullie eerst een kijkje gaan nemen voordat je een auto koopt, maar toch: als alles goed voelt, kun je zomaar in de verleiding komen om toch het geld over te maken en vervolgens met lege handen te zitten. Als dat het geval is, dan dien je volgens de autofabrikant direct de politie te informeren zodat de daders gestopt worden en de oplichtingpraktijk gaat sluiten.

Hoofdfoto ter illustratie: Volkswagen Golf 7 2012-2020 occasion aankoopadvies