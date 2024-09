Volkswagen Passat 2014-2024 (B8) occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Volkswagen Passat 2014-2024 (B8).

De eerste generatie van de Volkswagen Passat (B1) kwam in 1972 op de markt. Giugiaro tekent voor het ontwerp. Onderhuids deelt de auto veel techniek met de Audi 80 uit dezelfde periode. In eerste instantie was de auto er alleen als hatchback en station. Op de eerste sedan moest gewacht worden tot 1985.

De derde generatie, B3, deelde zijn platform niet met de Audi 80, maar met de Volkswagen Golf. De motor kwam overdwars te liggen in plaats van in de lengte. De B4, vierde generatie was de eerste generatie met TDI motoren. De 5e generatie deelde zijn basis weer met Audi, de A4 in dit geval. De motor lag dus weer in de lengte. Deze generatie had als primeur dat de Passat er voor het eerst ook met AWD was.

Generatie 6 had de motor weer overdwars en stond dan ook op het platform van de Golf V. In 2008 kwam er een Passat CC, een coupé versie van de Passat. De zevende generatie was eigenlijk een doorontwikkeling van de zesde generatie en voor het eerst was er een Passat Alltrack. Iets hoger op zijn poten en stoere bumpers.

Dan is het in 2014 tijd voor de B8, de achtste generatie. Over deze generatie gaan we het vandaag hebben. Het lijkt een facelift maar niets is minder waar. De B8 staat op het nieuwe MQB platform en is de eerste volledig nieuwe Passat sinds 2005. Dat nieuwe platform heeft een 8 centimeter langere wielbasis. Hierdoor nam de toch al niet-geringe binnenruimte verder toe.

De zescilinders gaan de deur uit. Er zijn 1.4, 1.5, 1.8 en 2.0 TSI motoren. Variërend van 125 tot 280 pk. Dieselen kan ook met een 1.6 of een 2.0 TDI. Variërend van 120 tot 240 pk.

Verreweg het meest populair in ons land is de GTE. Een plug-in hybride die interessant is door zijn lage uitstoot. In 2019 was het tijd voor een fikse facelift waarbij de bumpers en de lichtunits voor en achter werden aangepast. Op de achterklep stond de modelnaam voortaan breed uitgeschreven. Binnenin moest het centraal geplaatste tijdklokje plaatsmaken voor een Passat-logo en werd het digitale dashboard en het touchscreen aangepast. De 1.4 TSI motoren zonder stekker zwaaien af. De 240 pk sterke diesel vervalt en in de loop der jaren verdwijnen er stilletjes steeds meer dieseluitvoeringen.

De Volkswagen Passat is altijd een populaire auto in Nederland geweest. Er is veel keus in het aanbod en dus is het tijd voor ons om voor jullie alle aandachtspunten die we konden vinden op een rijtje te zetten. Mocht je een Volkswagen Passat 2014-2024 (B8) occasion overwegen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Volkswagen Passat 2014-2024 (B8) wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop voor de aanschaf even door de lijst met Volkswagen Passat 2014-2024 (B8) problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Deze generatie is alleen verkrijgbaar als sedan en als ruime stationwagen, oftewel Variant. De Passat CC en de Alltrack zijn van de markt. Het occasionaanbod bestaat dan ook vooral uit die stationwagens. Slechts zo’n 15 procent is een sedan. De nieuwste B9 die dit jaar geïntroduceerd is komt zelfs alleen nog maar als station.

Check even de koplampen. Die willen nog wel eens dof worden na verloop van tijd. Gezandstraald zeg maar. Is uiteindelijk APK afkeur als ze te ver heen zijn. Beter door de vorige eigenaar laten betalen. Niet goedkoop een setje LED koplampen met dagrijverlichting kost zo 3.500 euro.

In het interieur wordt geklaagd over rammeltjes bij het dashboard. Dat kan van alles zijn, maar zitten de rammeltjes erin dan gaat dat op de lange termijn irriteren. Beter constateren voor aankoop, dan mag de verkoper uitvogelen wat de oorzaak is. En het oplossen natuurlijk.

Dan nog een algemeen dingetje. De Volkswagen Passat is een ruimte auto, maar broertje de Skoda Superb uit eigen stal heeft veel overeenkomsten en is nog een stuk ruimer. Vaak is die ook goedkoper. Kijk hier het occasionaankoopadvies van de Skoda Superb.

Onderstel

De ruime Passat is gericht op comfort, zeker op de grote afstanden. Aandachtspunt zijn wel de schokdempers en de veren. Check of de schokdempers nog goed zijn en kijk of de auto na een drempel direct weer stabiliseert. Ook gebroken veren zijn een mogelijkheid. Dit is belangrijk zeker als je van plan bent een flinke aanhanger te gaan trekken met de auto.

Er zijn problemen bekend met de stuurinrichting van de Passat B8. Check de besturing bij de proefrit goed. Er mogen geen tikken en rammels inzitten. De bekrachtiging moet de hele tijd hetzelfde voelen en daar mag tijdens het insturen geen verschil in zitten.

Aandrijflijn

De Volkswagen Passat occasion vind je met een handbak of een DSG automaat. Die DSG automaat wil nog wel eens ontregelt raken. De communicatie tussen de motor en de transmissie is dan de weg kwijt en de automaat moet gereset. Werkt een reset niet en is de zekering eruit geklapt dan is er meer aan de hand en moet de garage aan de slag.

In combinatie met de hybride-aandrijflijn van de Passat GTE geeft de DSG nog wel eens andere klachten. Denk daarbij aan een harde schok bij het inschakelen van de benzinemotor. Daarnaast komen we tegen dat de transmissie in de noodloop schiet of hybride storingsmeldingen geeft.

Elektronica

We zullen maar beginnen zoals gewoonlijk met het infotainment. Het systeem weigert nog wel eens dienst en ook de achteruitrijcamera wil nog wel eens de geest geven. Het meeste zou moeten zijn opgelost met softwareupdates. Zorg er dus voor dat de laatste en meest recente update geïnstalleerd is.

De motor start alleen als je het koppelingspedaal intrapt. Het wil nog wel eens voorkomen dat de auto toch niet start. Het dashboard blijft de melding geven dat je het koppelingspedaal in moet trappen om de motor te starten. Het hoofdrelais is dan kapot en moet vervangen worden.

De Volkswagen Passat is optioneel voorzien van trailer assist. Wil je hier gebruik van maken denk er dan aan dat de trekhaak bij de dealer gemonteerd en ingeleerd moet zijn. Anders werkt het niet. Vraag dit na als je een Volkswagen Passat occasion met trekhaak op het oog hebt.

De elektrische achterklep wil nog wel eens kuren vertonen. Die gaat elektrisch open, maar sluit zich vervolgens ook weer direct. Haal je de zekering eruit dan kun je in ieder geval weer iets in je kofferbak leggen, maar het echt maken moet de garage doen.

Een ander dingetje wat met die achterklep samenhangt is de afdekking van de achterbak. Die moet ook meteen automatisch mee schuiven als de elektrische achterklep geopend wordt. In de praktijk blijkt die regelmatig weigerachtig te zijn. Na de facelift van 2019 komen deze klachten overigens veel minder voor. Devies is dus alle elektronische snufjes goed uitproberen!

Dan wat betreft de plug-in hybride. Zeker in het begin waren er nog wel eens problemen met het niet willen laden aan de laadpaal en ook vroegtijdig overleden batterijen komen we tegen. Na de nodige software updates komt dit niet veel meer voor, maar als je een Volkswagen Passat GTE Occasion op het oog hebt is het wellicht wel een goed idee om een fitheidscheck op de batterij uit te laten voeren om dure reparaties bij voorbaat te voorkomen. En natuurlijk, doorloop een laadsessie bij een laadpaal tijdens de proefrit, dan weet je meteen of dat dat werkt en of er bijvoorbeeld ook netjes een laadkabel bij zit.

Motoren

Eerst een algemeen dingetje. Als de auto vindt dat er te weinig brandstof in de tank zit dan stopt ie er mee en gaat het motorlampje knipperen. Dit is dus al het geval voor de tank helemaal leeg is. Dit is alleen te verhelpen door te tanken. Met een beetje pech moet ook de foutmelding nog uit de computer gehaald worden. Niet helemaal leegrijden dus.

De 1.4 TSI motor kan een melding geven op het dashboard voor een te lage oliedruk. Meestal is dit dan niet daadwerkelijk het geval. Rij je te lang door volgens de onderhoudsinterval, dan kan het oliefilter dichtslibben. Olie verversen en het oliefilter vernieuwen is dan de oplossing. Zorg dus voor tijdig onderhoud.

De TSI motoren in het algemeen houden wel van een slokje olie. Op tijd de olie peilen en op peil houden is dus heel belangrijk bij je Volkswagen Passat occasion.

De 1.4 TSI had voorheen problemen met de distributieketting. Maar de 1.4 met motorcode N11 die in de Passat B8 zit heeft geen ketting meer, maar een distributieriem. Distributieketting issues zijn daarmee opgelost.

Ook de 1.5 heeft een riem en geen ketting. De 1.8 en de 2.0 TSI hebben nog wel een distributieketting, maar hier komen we eigenlijk na 2014, dus na introductie van de B8, nauwelijks nog issues tegen.

Zowel de 1.6 als de 2.0 TDI dieselmotoren kunnen oververhit raken door een niet goed werkende elektrische waterpomp. De waterpomp wordt geblokkeerd door een vervormde keerring en de waterpomp moet dan compleet worden vervangen.

De 1.6 TDI heeft nog als aandachtspuntje dat de smoorklep in de inlaat dicht kan blijven zitten. De auto slaat dan af en start niet meer. Een bezoekje aan de garage is dan onvermijdelijk.

De dieselmotoren hebben elke 210 duizend kilometer een nieuwe distributieriem nodig. De zeldzame 2.0 BiTDI-motor elke 120.000 km! Check of die netjes op tijd vervangen is.

Bij dieselmotoren wordt ook gemeld dat de roetfilters niet altijd goed werken als ze onvoldoende op temperatuur komen. Als je alleen korte afstanden rijdt, kies dan een benzine.

Verder is er nog een typisch dieselmotoren probleem om alert op te zijn bij de aanschaf van een Volkswagen Passat occasion. Een verstop EGR systeem of een defecte EGR koeler liggen op de loer. Net als problemen met het roetfilter. Je merkt dit aan een slechte loop van de motor, onrustig stationair draaien, minder vermogen en stotteren en haperen. Bij hoge kilometerstanden, denk aan meer dan 2,5 ton, kunnen de turbocompressor en de verstuivers ook nog wel eens aan vervanging toe zijn. Ook dat geeft gestotter bij optrekken en gebrek aan trekkracht.

Benzine

1.4 TSI 125 pk (tot 2018)

1.4 TSI ACT 150 pk (tot 2018)

1.4 TSI PHEV GTE 218 pk

1.5 TSI 150 pk

1.8 TSI 180 pk (tot 2016)

2.0 TSI 190 pk (van 2019 tot 2021)

2.0 TSI 4Motion 272 pk (van 2019 tot 2020)

2.0 TSI 4Motion 280 pk (tot 2017)

Diesel

1.6 TDI 120 pk (tot 2020)

2.0 TDI 150 pk

2.0 TDI 190 pk (tot 2022)

2.0 TDI 200 pk (van 2020 tot 2021)

2.0 BiTDI 240 pk 4Motion (tot 2018)

Aanbod Volkswagen Passat 2014-2024 (B8) op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Volkswagen Passat 2014-2024 is er te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 634 exemplaren van de Volkswagen Passat 2014-2024 op Marktplaats.nl te vinden. De goedkoopste is een Passat Station uit 2016. Een 1.6 TDI met 280 duizend kilometer op de teller die op te halen is voor 6.950 euro. De duurste is een Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI PHEV met 218 pk en kost je 46.900 euro.

Voor het totale aanbod van Volkswagen Passat 2014-2024 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

