Dik getunede VW Polo Harlekin zoekt nieuwe liefhebber

Originele Harlekin met minder originele delen.

Heeft Volkswagen ooit iets leukers gedaan dan de Harlekin-lijn? Misschien dat de Up GTI nog wat hilarischer was, maar man wat was die Harlekin toch een goed idee. En de uitvoering mocht er ook zijn. In 1997 stopte de productiemodellen helaas. De Polo Harlekin hierboven stamt uit dat jaar en was dus net op tijd gebouwd voor het afscheid. Inmiddels is er flink wat veranderd aan de VW. Of moet ik zeggen, verbeterd?

De Polo 6N Harlekin die nu te koop staat op Marktplaats begon in Duitsland en vertrok even later naar België. Daar bleef hij tot 2019 waarna de huidige eigenaar de VW naar Nederland haalt. Na een jaar rijden met het standaard 50 pk sterke 1.0-liter blokje vond de huidige eigenaar het tijd voor wat meer pit.

Andere motor

Er kwam een 1.4-liter zestienklepper voor in de plaats. De krachtbron kwam uit een andere Polo van die generatie. Het vermogen steeg naar 101 pk. En daar hield het niet op. Naast een complete motor- en versnellingsbakrevisie en het vervangen van zo’n beetje alle onderhoudsdelen kreeg de Polo een 6N GTI-inlaatspruitstuk, een lichtgewicht vliegwiel, BMC-inlaat, custom catch can en een compleet Friedrich-uitlaatsysteem met 2 dempers en een 16V spaghettispruitstuk. Zo dan. Na alle aanpassingen zou de Polo 115 pk moeten hebben.

Wat dan weer wel origineel is gebleven, zijn de Harlekin-accessoires. Alles van de donorauto is overgezet. De remmen aan de voorkant komen van de 16V. Verder zijn de klauwen gereviseerd en zijn er nieuwe gegroefde remschijven en -blokken. Om de Harlekin nog wat dikker te laten ogen, is er ook flink uitgepakt. Denk aan een schroefset, OZ-velgen, Hella Colour magic achterlichten, Polo 6N2 GTI spoiler en voorbumperlip.

Wat kost de getunede Polo Harlekin?

Het tuninggevoel zet zich binnenin voort. Overal kom je de Harlekin-kleuren tegen. De verkoper laat aan Autoblog weten dat hij de Polo van de hand doet, omdat hij wegens het starten van een eigen bedrijf weinig tijd over heeft voor zijn hobbyauto’s en er dus iemand anders van mag genieten. Auto’S inderdaad, want hij heeft ook een Audi S3 op Marktplaats staan. Zoals je verwacht is ook die hobbyauto niet stock gebleven.

Goed, even terug naar de Polo 6N. Er staan inmiddels een heleboel kilometers op de teller. 288.418 kilometer om precies te zijn. Dat doet de prijs natuurlijk zakken. Van de andere kant is er zoveel tijd, geld en energie in gaan zitten dat de prijs weer wat stijgt. Daarnaast hebben de gereviseerde motor en versnellingsbak er nog maar 10.000 kilometer op zitten.

De particuliere verkoper vraagt € 10.995 op Marktplaats voor zijn getunede VW Polo Harlekin. Hieronder kun je luisteren naar het gebrom van de Polo en hem zien optrekken. Interesse?