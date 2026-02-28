Naast een eigen huis heeft de volkszanger nu ook een dikke Maybach onder de zon.

Dat René Froger een Mercedes-liefhebbers is, wisten we al. Eerder was hij ambassadeur van een van de grootste Nederlandse dealers van het merk en vervoerde hij zichzelf onder andere in een AMG SLS, S600 Lang en een moderne Maybach S580. Maar nu weet ook Froger de overtreffende trap te bereiken.

René Froger is gezien met een heuse Mercedes-Maybach SL680 Monogram. De speciale SL van Maybach is er nog niet zo lang, maar toch wist Froger er al eentje op Hollandse platen te zetten. In mei vorig jaar testte onze @wouter de overdadige tweezitter al. Hoe hij over de Mercedes-Maybach SL denkt, lees je in zijn rijtest of hoor je in de video onderaan dit artikel.

Een Maybach SL?

Jazeker! Bij de ultraluxe divisie van Mercedes vonden ze het tijd om de doorgaans sportieve SL zo aan te kleden dat het voldoet aan de Maybach-eisen. De typeaanduiding doet anders vermoeden, maar onder de kap ligt een 4,0-liter V8-biturbo die 585 pk produceert. Al bij 2.000 toeren heb je 800 Nm aan koppel tot je beschikking. Gebruik ze maximaal en je zit al na 4,1 seconden aan de 100. De topsnelheid is begrensd op een keurige 260 km/u.

Het moet natuurlijk wel overduidelijk zijn dat je niet in een SL voor sloebers rondrijdt. Daarom prijkt het dubbele M-logo op de neus en kun je optioneel de motorkap laten bekladen met nog meer van die logo’s. Hij is in eerste instantie ook alleen te bestellen in Manufaktur-kleuren ‘Red Ambience’ en ‘White Ambience’. Want zeg nu zelf: wie gaat er nou een goedkope kleur bestellen op een Maybach?

De prijs van de nieuwe auto van René Froger

De Maybach SL van de zanger werd op 18 december 2025 inschreven bij de RDW en kreeg op 10 januari van dit jaar zijn eerste tenaamstelling. Ook Froger koos voor de optie ‘Mercedes-Maybach patroon op de motorkap’. Hiervoor moest hij 7.865 euro bijlappen. De zanger koos dan weer wel voor de standaard wielen. De armoedzaaier!

Een schijntje als je kijkt naar de prijs van de dikke SL. De startprijs van de nieuwe auto van René Froger ligt op 371.794 euro. Tel daar de speciale motorkap bij op en je komt uit op 379.659 euro. Daarvan gaat er 153.159 euro naar de Nederlandse staat in de vorm van BPM en BTW. Nog bedankt voor je financiële bijdrage, René!

Hè? Is René Froger gehandicapt?

Onze spotter en tipgever zit goed op te letten. Hij ziet namelijk dat Froger naar een gehandicaptenparkeerkaart reikt. Je kunt zijn muziek verafschuwen en walgelijk vinden, maar om hem nu te betichten van een beperking gaat wel heel ver, toch? Het zit waarschijnlijk als volgt.

Froger leed in september vorig jaar aan krachtverlies in zijn benen door een spierontsteking. Het euvel was zo erg dat hij er verschillende optredens voor moest afzeggen en hij aan de prednison moest. Daardoor kwam hij in aanmerking voor een bestuurderskaart. Je moet hiervoor aantonen dat je niet 100 meter zelfstandig (met hulp van een stok of krukken) kunt lopen. Dit zal vast het geval zijn geweest bij de zanger.

Goed, genoeg over de Nederlandse regelgeving omtrent gehandicaptenparkeerkaarten, eens horen wat @wouter vindt van de nieuwe auto van René Froger.

Bedankt voor de foto en de tip, Dennie!