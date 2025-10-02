De VW Golf is NIET de bestverkochte occasion van dit moment

De tweedehandsmarkt toont aan: Nederlanders zijn dol op hatchbacks.

Na een dipje mogen dealers niet klagen over het consumentenvertrouwen van autokopers. Zowel bij de nieuwe auto’s als de gebruikte exemplaren kopen we meer auto’s dan vorig jaar. Van 1 januari tot en met 30 september verkochten de autoverkopers 1.043.770 gebruikte personenauto’s aan privé eigenaren, een stijging van 2,9 procent ten opzichte van Q1 tot en met 3 van 2024.

Ook onderling kopen en verkopen autobezitters meer auto’s. Er vonden 555.281 occasions een nieuwe eigenaar, wat 6,7 procent meer is dan vorig jaar. Dat blijkt uit de laatste cijfers van BOVAG en RDC. Die cijfers tonen nog maar eens aan hoe zwak de EV-occasionmarkt ervoor staat.

Weinige gebruikte EV’s verkocht, maar er is perspectief

Veruit de meeste tweedehandsjes hebben een benzinemotor die voor de aandrijving zorgt. Maar liefst 73,3 procent van de occasion is een benzineauto. 15,5 procent is een hybride en 5,7 procent tankt diesel. Maar 4,4 procent van de tweedehandsauto’s is volledig elektrisch. Dat zijn er 70.899 stuks van bijna 1,6 miljoen auto’s.

Vergelijken we de cijfers weer met vorig jaar, dan is er wel perspectief voor de gebruikte EV. Het aandeel van benzine- en dieselauto’s slonk terwijl die van de hybride en EV steeg.

Nederland is een hatchbackland

Mijn collega’s en ik klagen nog weleens over de populariteit van SUV’s en crossovers. Het gezeur blijkt niet helemaal terecht te zijn. Ja, bij de nieuwe auto’s domineren de hoge auto’s, maar bij de occasions krioelt het van de hatchbacks. Iedere auto in de top tien is een hatchback, van A- tot en met C-segment.

Top 10 bestverkochte occasions in 2025 tot nu toe

De moeder aller occasionmodellen, de VW Golf, is door zijn kleine broertje verslagen. Ook interessant: van alle auto’s in het lijstje hieronder zijn er twee die je als EV kunt kopen. Ben je nou nog op zoek naar een tweedehands Polo? Check dan eerst even onze occasion aankoopadvies artikelen en video’s!