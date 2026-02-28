Waarom regenraces in de F1 dit jaar nog leuker worden

Ga er maar eens lekker voor zitten wanneer er een natte GP wordt voorspeld.

Je weet het misschien niet, maar vanaf vandaag tot en met zondag 1 maart is er volop F1-actie, zij het achter gesloten deuren. Pirelli voert nu een regenbandentest uit om meer te weten te komen over de intermediate en full wet. Waar doe je zoiets dan: Silverstone waarschijnlijk? Of misschien op een andere regenachtige locatie? Nee hoor: Pirelli vraagt gewoon de circuitdirectie in Bahrein om de baan nat te maken met sproeiers. Welkom in de doldwaze wereld van de Formule 1 allen.

Die test van de Italiaanse bandenfabrikant is enkel om te zien hoe de regenbanden verbeterd kunnen worden. Op dat punt leent Bahrein zich wel als bruikbaar circuit, want het asfalt daar staat bekend om zijn hoge eisen voor de banden. Kortom, als het regenrubber het in een gesproeid Bahrein volhoudt, dan houden de banden het overal vol. Maar daar zit vooralsnog niet het punt waarom regenraces nog leuker worden in de F1 in 2026.

”Formule E op steroïden”

Hiervoor moeten we toch weer terugkomen op Verstappens vergelijking tussen de F1 en FE. Wie een beetje heeft opgelet, weet inmiddels dat het elektrische gedeelte van de aandrijflijn een stuk belangrijker is geworden in de Formule 1. De elektromotor zorgt bijvoorbeeld nu voor de helft van het vermogen. Niet alleen bij het versnellen, maar zeker ook bij het vertragen spelen de elektro-onderdelen een grote rol.

Coureurs willen dit jaar zoveel mogelijk elektrische energie terugwinnen bij het remmen om diezelfde energie vervolgens in te zetten op het rechte stuk. Dit doen de coureurs door af te remmen op de (elektro)motor en minder op de remmen. Hoeveel minder? Volgens Racing Bulls-teambaas Alan Permane is het zo erg dat je in droge omstandigheden van 330 km/u naar 50 km/u kunt remmen zonder de achterremmen te gebruiken. Wow.

Het probleem: we weten niet goed wat er gebeurt als je dit ook in de regen doet. Normaal gesproken is het zo dat als je met een achterwielaandrijver (zoals de F1-auto’s zijn) regeneratief remt op nat asfalt, de remkracht op de achterwielen zo groot wordt dat de grip het niet meer aan kan en je begint uit te breken.

Onervaren

F1-teams hebben natuurlijk wel al in de simulator getest hoe groot het effect is, maar dat blijft de virtuele wereld. In het echie hebben nog maar weinig coureurs in de regen gereden in de nieuwe auto’s. Bij de shakedown in Barcelona regende het op maandag even en kwamen alleen Ferrari en Red Bull naar buiten. Andere teams wilde geen crash riskeren en bleven binnen.

Ook hebben verschillende teams tijdens de interne filmdagen in de regen gereden, maar daarbij ga je nooit echt tot het gaatje en rijd je immers op speciale filmdagbanden die niet representatief zijn aan de Pirelli-racebanden. Kortom, nog veel onwetendheid voor de teams en rijders. En dat maakt het leuk.

Of je nu voor- of tegenstander bent: je merkt bij de sprintweekenden dat teams toch altijd wat nerveuzer zijn. Er is maar één trainingssessie voordat de competitieve sessies beginnen. Dat gebrek aan kennis krijg je nu ook bij de regenraces. Sommige coureurs zullen het vast wat rustiger aan doen, anderen zullen zich vergalopperen, terwijl een paar rijders vertrouwen op hun ervaring en boven komen drijven dankzij hun stuurmanskunsten. Kortom, chaos en spektakel waar wij van mogen smullen!

Is er nu al regen voorspeld in de F1?

Vorig jaar zorgde het driftvocht nog voor een zeer vermakelijke GP van Australië. Dit is in 2026 niet uitgesloten hoor. We zitten nu iets een week voor de seizoenstart en zien dat er in Australië flinke buien vallen. Wat heet: in de komende dagen worden er ook onweerbuien en overstromingen voorspeld. Vooralsnog zou de ellende tegen het weekend weg moeten zijn en is de GP van Australië 2026 droog, maar er is niets zo veranderlijk als het weer.

Bronnen: Motorsport.com, GP Fans