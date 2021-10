Volledig vernieuwde Range Rover is hier [+NL prijs]

Ook Land Rover wist hem helaas niet helemaal achter gesloten deuren te houden, maar nu mogen we de nieuwe Range Rover officieel verwelkomen!

De Range Rover laat goed zien hoe een auto kan veranderen. Het begon ooit als een iets minder basale versie van de Land Rover-terreinauto. Dat evolueerde in vier generaties van luxe werkpaard, naar luxe SUV, naar vooral luxe-item die bijna niet meer de modder in duikt. Als het maar auto’s verkoopt, zo kan je ook denken.

Range Rover

Toch is en blijft de Range Rover een hit en dus heeft de nieuwe Range Rover gelijk als doel dat die lijn voortgezet moet worden. Dus laten we maar snel eens kijken wat er allemaal is vernieuwd.

Volledig nieuwe Range Rover

Op het eerste gezicht eigenlijk niet bizar veel. De vormgeving is grotendeels hetzelfde en ook de voorkant lijkt erg op zijn voorganger. Als het niet kapot is, probeer het vooral niet te repareren. Het gaat dus wel om compleet nieuw koetswerk, maar het geheel is herkenbaar. De bekende grille met een bijzonder patroon, de koplampen met de opvallende LED-signatuur en natuurlijk de tekst Range Rover boven de grille. Wat wel opvalt is dat de boel een beetje ‘opgeruimd’ is. Neem bijvoorbeeld de verzonken deurgrepen à la Velar: ziet er net even iets mooier en gladder uit. Het hele koetswerk oogt als een lekker ‘clean’ geheel.

Aan de achterkant lijkt de auto absoluut niet op zijn voorganger. Geen lichtbalk, zoals de trends tegenwoordig dat bijna alle achterkanten een doorlopende lichtbalk hebben. Nieuwe verticale achterlampen achter zwart getint glas moeten een nieuw designstatement maken en een zwarte balk op de achterklep moet als een soort lichtbalk dienen. Hij heeft wel soort van licht, de knipperlichten zitten verwerkt in het zwarte stuk aan de achterkant. Het geheel is… even wennen. Wel geldt ook voor de achterkant dat het geheel erg opgeruimd en statig oogt. Het woord dat Gerry McGovern, de hoofdontwerper van JLR dan ook gebruikt, is ‘eenvoud’.

Interieur

Het interieur is wat je mag verwachten van het vlaggenschip van Land Rover. De nieuwe Range Rover is vooral erg ruim en biedt tot wel zeven riante zitplaatsen. Het dashboard heeft een nieuw stuurwiel en een nieuwe set schermen gekregen. Gelijk valt het 13,1 inch grote infotainmentscherm op in het midden. Daaronder zit nog een scherm met de welbekende draaiknoppen. Deze schermen worden dan weer ondersteund door een 13,7 inch groot scherm achter het stuur dat als tellerbak fungeert.

De Range Rover wordt beschikbaar in korte en lange versies (LWB). Als korte wielbasis is het altijd een vier- of vijfzitter, in de LWB kun je daarnaast nog kiezen voor zeven zitplaatsen. Toch is de tweede zitrij waar de echte ‘executives’ willen zitten. Vier zitplaatsen zal dus een veel gekozen configuratie zijn. Dan krijg tussen de twee stoelen in het midden een soort iPad waar je van alles mee kunt bedienen, een armsteun en klaptafeltjes. Ook zitten op de achterkant van de voorstoelen twee 11,4 inch entertainmentschermen.

In zijn meest praktische opzet is de nieuwe Range Rover een zevenzitter en je kunt de achterste stoelen met een druk op de knop in- en uitklappen. Nu we het toch hebben over de kofferbak: uiteraard blijft de ‘split tailgate’. De bovenste helft opent los van de onderste helft.

Verdere technologische dingetjes in het interieur is het toevoegen van SOTA: Software Over The Air. Ook bekend van rivalen, maar goed om het in de Range Rover te zien. Verder is een leuk detail dat de versies met vijf zitplaatsen een automatisch opvouwbare hoedenplank krijgen, die zichzelf oprolt wanneer je de kofferbak opent.

Ook is de Range Rover COVID-vriendelijk, want met dank aan een geavanceerd luchtfilter wordt de lucht in de cabine gereinigd en gepurificeerd. Getest op SARS-CoV-2 volgens Land Rover. Geen mondkapjes dus in de Range Rover. De eerste auto die is ingespeeld op COVID?

Ten slotte leuk om te vermelden in het interieur: de nieuwe Range Rover ondersteunt Amazon Alexa als slimme assistent. Alexa kan je helpen met een scala aan taken die aanraakloze bediening makkelijk moet maken. Denk aan hoe je een rivaal van Range Rover die we gaan proberen niet te noemen kunt bedienen met ‘Hey Mercedes’. Je kunt Alexa oproepen door ‘Hey Alexa’ te roepen of de Alexa-knop op het scherm in te drukken.

Range Rover SV

Land Rover onthult ook gelijk twee SV modellen voor de Range Rover. Dit zijn de signatuurmodellen van Special Vehicle Operations. Extra luxe, extra personalisatie. De Range Rover SV wordt gepresenteerd in twee kleurstellingen. Verder komt de Range Rover als SE, HSE, Autobiography en in het eerste jaar als First Edition.

Techniek en rijden

Dan wat de jongens van Land Rover technisch hebben weten te bereiken met de nieuwe Range Rover. Zoals bijvoorbeeld een volledig herzien noise-cancelling systeem. Dit moet ervoor zorgen dat het geluid onder het rijden gedempter is dan ooit. Ook heeft de nieuwe Range Rover een systeem wat we kennen van rivalen: Dynamic Response Pro. Deze meet de omstandigheden van de weg en past de vering aan om alles uit te effenen. Die vering is natuurlijk elektronische luchtvering. Ook is de draaicirkel niet slecht, met dank aan standaard vierwielbesturing.

Kun je offroaden met een Range Rover? Het zou kunnen. Land Rover voegt hun Terrain Response 2 systeem toe aan het nieuwe model en ook komt hij voor het eerst met Active Locking Rear Differentials. Je kunt dus volgens Land Rover beter dan ooit offroaden met de Range Rover. Je moet het maar durven.

De Range Rover is gebouwd op het MLA-Flex platform waarmee de variabele lengte een fluitje van een cent is. Ook bereidt dit platform de auto voor op een BEV-versie die tegen 2024 komt. Voor nu moeten we het doen met een setje PHEV-modellen die een elektrische range van 80 km hebben met een topsnelheid van 140 km/u.

Er komt sowieso een breed scala aan motoren, de meeste zijn zescilinders. De topmotor is niet meer de 5.0 V8 van Land Rover zelf, maar de 4.4 liter twin turbo V8 die ze van BMW hebben geleend. In essence dezelfde motor als een BMW X7 M50i, nog een grote rivaal van de Range Rover. Laatstgenoemde krijgt deze motor dus aan de bovenkant van het gamma en hij heet P530. Dat verklapt gelijk het vermogen: alle motoren zijn vernoemd naar het aantal pk. De motorkeuzes ter overzicht:

D250, D300 en D350 zescilinder dieselmotoren (MHEV)

P360 en P400 Ingenium zescilinder (MHEV)

P440e en P510e Ingenium zescilinder + 38,2 kWh accu (PHEV)

P530 BMW V8

Je kunt boeken schrijven over wat Land Rover allemaal te melden heeft over de Range Rover, wij vinden het alleen nog de moeite waard om je even te vertellen wat dit geintje gaat kosten. De Range Rover start vanaf 160.385 euro. Configureren kan ook al en het is best de moeite waard om daar eens in te duiken op de website van Land Rover. De Range Rover heeft een breed scala aan nieuwe kleuren, velgen en andere personalisatieopties. Geen grap: zo blauw als een smurf is één van de nieuwe mogelijkheden.