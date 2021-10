Zeldzame Pagani Zonda C12 S gecrasht [video]

Een crash is altijd pijnlijk, helemaal als het een zeldzame Pagani Zonda C12 S betreft.

Het goede nieuws is dat de schade niet extreem is. Dat betekent dat dit icoon ongetwijfeld opgelapt gaat worden. Het eenzijdige ongeval gebeurde in Tsjechië. De bestuurder was een lekker potje aan het sturen op een bochtige weg in de buurt van hoofdstad Praag. Helaas verloor de automobilist de macht over het stuur. De weg had geen zachte berm of een vangrail. Daardoor belandde de Pagani Zonda C12 S door deze crash pal naast de weg.

Dat resulteerde in een korte duikvlucht naar beneden. Hoewel er behoorlijk wat bomen staan in deze omgeving, kon worden voorkomen dat er een boom werd gekopt met de Pagani. Niemand raakte serieus gewond bij het incident. De voorkant liep flinke schade op en ongetwijfeld zal de voorophanging ook niet meer helemaal meer honderd procent zijn.

De 7.0-liter AMG V12 in deze Italiaan levert 550 pk en 750 Nm aan koppel. De bestuurder moet zelf schakelen aan de hand van een handgeschakelde zesversnellingsbak. Als je het goed doet is een acceleratie van 0-100 in 3,7 seconden mogelijk. De topsnelheid ligt op 335 km/u.

Het verhaal van dit incident had misschien niet eens naar buiten gekomen als een oplettende voorbijganger het niet had gefilmd. Instagrammer tobiastrunc heeft het filmpje gemaakt, terwijl supercar.fails het vervolgens op grote schaal onder de aandacht bracht. Wellicht horen we later nog een keer over een opgelapte gele Zonda C12 S.