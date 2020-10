Volvette ABT RS-Q8 is rijdend pakje Blue Band - Autoblog.nl

Veel vetter dan de ABT RS-Q8 gaat het niet worden.

We leven in opmerkelijke tijden. Enerzijds is er op dit moment de EV10daagse, waarbij we net even wat meer aandacht geven aan de toekomstige automobiel. Voor liefhebbers van dikke auto’s: u hoeft niet te vrezen. Er komen ook heel erg gave elektrische auto’s!

Aan de andere kant zien we echter dat er veel extreem dikke benzine-auto’s bij komen. Met name aan de bovenkant van het spectrum. Extreem grote SUV’s met gigantische achtcilinders met meer vermogen dan een Ferrari F50 of Jaguar XJ220.

ABT RS-Q8

Voor sommigen is dat nog niet genoeg. De tuningspakketten voor extreem dikke SUV’s zijn niet aan te slepen, terwijl een door Steinmetz getunede Astra of Oettinger getunede Golf verleden tijd lijkt te zijn. ABT heeft er slim op ingespeeld en heeft wat spulletjes in de aanbieding voor Audi’s dikste crossover, de Audi RS-Q8.

Volgens ABT moet het gevaarte uit de verf komen op de straat én op het circuit. Ok. ABT is ook een raceteam, maar we zien nog geen RS-Q8 aan de start verschijnen van een Touring Car kampioenschap. Daarvoor is de RS-Q8 meer touringcar dan Touring Car.

Lading onderdelen

Voor de RS-Q8 hebben ze nu een lading onderdelen die je gewoon moet hebben. De 23 inch ‘flowformed’-velgen (model: High Performance GR) zien er nog niet eens zo verkeerd uit. Volgens ABT zijn ze 40% lichter dan gegoten velgen en 50% sterker. Verder kun je kiezen uit een nieuwe achterspoiler en ‘fender inserts’. Die spoiler op deze ABT RS-Q8 is nog best aardig. Echter, die ‘versiersels’ op de zijkant dienen geen functie zijn dus heel erg ‘knaak’. Sorry, Herr Abt.











ABT Level Control

Het ABT level Control-systeem moet zorgen dat de auto lager op zijn buik ligt. Dat is namelijk logisch om te doen met een crossover. Vervolgens kun je kiezen uit twee stages qua chippen voor de ABT RS-Q8. De eerste ‘kit’ zorgt voor een maximum vermogen van 700 pk en 880 Nm.

Als het brandstofverbruik dan nog niet hoog genoeg is, kun je harder schreeuwen tegen ABT. Dan maken zij er 740 pk en 920 Nm van. Om de motor lekkerder te laten klinken, is er een sportuitlaat. Ongetwijfeld met van die scheetjes, Burbles, schubblubbern en van die knallen bij gas los. Zie het als een protest naar de trainer dat hij je toch had moeten opstellen.

Kan ik de ABT RS-Q8 samenstellen?

Jazeker! Alle onderdelen zijn per direct te bestellen. Mocht je als ‘veelbelovende’ centrumspits een tijdje op de bank zitten de komende eredivisierondes, kun je spelen met de configurator.